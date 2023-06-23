Координатор рабочей группы: Проблемы участников спецоперации не останутся без внимания

Координатор рабочей группы по специальной военной операции в Татарстане, региональный координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», руководитель объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева прокомментировала итоги первого заседания рабочей группы фонда «Защитники Отечества». Она заверила, что ни одна проблема участника спецоперации не остается без внимания.

«В республике продолжают поступать обращения от участников специальной военной операции, их семей, ветеранов и семей погибших ребят. Актуальными остаются вопросы по поводу присвоения статуса ветерана боевых действий, оказания содействия в получении мер социальной поддержки, а также разъяснения по правовым вопросам. Недавно поступившие обращения касались предоставления отсрочки по мобилизации граждан, а также возможности досрочного увольнения военнослужащих. Кроме того, поступают обращения по поводу предоставления бронирования сотрудников организаций, включенных в перечень оборонных предприятий. Каждое обращение отрабатывается в индивидуальном порядке с обращением в соответствующие органы», — рассказала Алсу Набиева.

Кроме того, парламентарий отметила, что работа отделения фонда «Защитники Отечества» создает дополнительные возможности для оперативного решения вопросов ветеранов спецоперации.

«Безусловно, основной целью нашей работы является окружение заботой и вниманием каждого участника спецоперации и, конечно же, их семей. В нашей республике сегодня действует целый комплекс региональных мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, и ни одна проблема не остается без внимания», — поделилась своей оценкой ситуации Алсу Набиева.

На первом заседании рабочей группы фонда «Защитники Отечества» обсуждались законопроекты о социальных гарантиях, страховых выплатах и дополнительной защите прав ветеранов и участников специальной военной операции, а также льготы на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря детей участников спецоперации.

Провел заседание секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», руководитель рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак.