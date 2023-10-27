Координатор рабочей группы по СВО в Татарстане рассказала о мерах поддержки бойцов

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Координатор рабочей группы по специальной военной операции в Татарстане, региональный координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», руководитель объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» Алсу Набиева рассказала об основных мерах поддержки участников СВО и их семей в Татарстане и отметила, что этот вопрос остается в центре внимания парламентариев.

«Бойцам, проходящим службу в батальонах „Алга“ и „Тимер“, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 360 тыс. рублей, и на сегодняшний день сумма перечисленных единовременных выплат составляет около 400 млн рублей. Кроме того, Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате в размере 305 тыс. рублей участникам СВО из Татарстана. Выплата положена как мобилизованным, так и заключившим контракт после 31 августа 2023 года, указ будет действовать до 31 декабря этого года», — пояснила Алсу Набиева.

Помимо этого, парламентарий напомнила о мерах социальной поддержки детей участников спецопераций.

«С прошлого года республика установила единовременную денежную выплату в 20 тыс. рублей на каждого ребенка, и сегодня порядка 13 тыс. детей охвачены данной мерой. На региональном уровне для мобилизованных действует освобождение от налогообложения транспортных средств, также предусмотрена компенсация за газификацию участков и домов — семьи получают по 100 тыс. рублей, предоставляются кредитные каникулы, оказывается бесплатная юридическая помощь. Кроме того, в скором времени будет рассмотрена еще одна мера поддержки — предоставление земель участникам спецоперации», — подчеркнула координатор рабочей группы по специальной военной операции.

О работе фонда, поддержке военных и членов их семей в Татарстане говорил и секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на открытии фотовыставки «Герои России. Герои республики», которую организовала «Молодая Гвардия Единой России».

«Имена Героев России золотыми буквами вписаны в историческую летопись не только нашей республики, но и всей страны… Мы гордимся нашими соотечественники и выражаем искреннюю благодарность их родственникам, родителям, которые воспитали этих людей, патриотов своей страны. Низкий поклон, огромное им за это спасибо. Мы будем доставлять гуманитарный груз и дальше, поддерживать семьи наших героев», — отметил Фарид Мухаметшин.

Итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации представил глава рабочей группы, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в докладе Президенту РФ Владимиру Путину.

«За первые месяцы осени направили в Правительство РФ ряд инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников СВО и их семей. В их числе — бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного ежегодного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения. В Госдуму внесен законопроект о повышенной социальной пенсии для лиц, награжденных орденом Святого Георгия», — перечислил Андрей Турчак.

В ходе разговора секретарь Генсовета «Единой России» также сообщил о сути Единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, который предложила утвердить группа.

«Он (стандарт — прим. Т-и) включает 20 видов помощи, и сегодня в 63 субъектах РФ работают от 50% до 100% из них. Среди наиболее востребованных мер — бесплатная психологическая помощь, льготное горячее питание для детей участников СВО в учебных заведениях, освобождение от платы в детских садах, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, льготы по транспортному налогу», — пояснил глава рабочей группы.

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, военные корреспонденты.