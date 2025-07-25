Координатор партпроекта «Выбирай свое» призвал регионы следовать примеру Татарстана

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России»

Координатор федерального партийного проекта «Выбирай свое», заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, первый заместитель председателя Комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов встретился с предпринимателями Зеленодольска, посетил предприятия республики, возложил цветы к стеле «Казань – город трудовой доблести» и принял участие в открытии чемпионата по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Диалог с предпринимателями состоялся в рамках заседания рабочей группы «Единой России». Вместе с Сергеем Морозовым во встрече приняли участие глава Зеленодольского района РТ, мэр Зеленодольска и секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Афанасьев, руководитель регионального исполкома Марат Самигуллин, первый заместитель министра промышленности и торговли РТ, координатор федерального партийного проекта «Выбирай свое» в Татарстане Родион Карпов.

Сначала гость напомнил о задаче восстановить станкостроительную и станкоинструментальную отрасль, которая пришла в упадок в 1990-ые годы. «В прошлом году мы построили и установили 5 тыс. станков, а привезли в страну 45 тыс. станков», – привел он пример, рассказав о подготовленном законопроекте, направленном на продвижение протекционной политики.

«Мы занимаемся и будем и дальше заниматься импортозамещением, это задача, которую нам поставил Президент [России Владимир Путин], назвав ее одной из самых приоритетных», –заверил Морозов и привел в пример Зеленодольск, где это направление активно развивается.

«У вас умный город. Вы не просто строите корабли. Вы умеете изобретать, рационализировать, создавать новые технологии, и потом запускать эти технологии в промышленное производство. Мы не будем и не должны приобретать критично важную для нас продукцию за пределами страны. Позиция «Единой России» – всё, что мы можем производить у себя, – мы должны производить. Для этого мы принимаем и будем принимать все необходимые законы. В частности, мы сейчас формируем новые предложения, которые войдут в народную программу партии, которая в свою очередь войдет в основу государственной политики по реализации нацпроектов», – заявил он.

В ходе встречи с предпринимателями Михаил Афанасьев вручил Сергею Морозову муниципальную медаль «Зеленодольск — Город трудовой доблести».

Говоря о реализации партпроекта «Выбирай свое» в Зеленодольском районе, глава муниципалитета назвал его очень нужным и своевременным, перечислив основные меры поддержки бизнеса, которые приносят результаты. «Район участвует во всех федеральных и республиканских программах, мы стараемся воспользоваться максимальным количеством поддержки от государства, и наши предприниматели знают, как эта работа происходит», – сказал он.

Особо выделил Афанасьев поддержку промпарков по линии министерства экономики. «Есть лимит средств, которые выделяет Раис РТ Рустам Нургалиевич Минниханов, и мы участвуем в этой работе, мы можем получить деньги на создание инфраструктуры для промышленных парков. Это дороги, инфраструктура, ливневки, возмещение затрат по электроэнергии и так далее. Это прямая поддержка. Мы получили такую поддержку по промпарку «Весна», сейчас получили по промпарку «Весна 2.0», будем заявляться по другим промышленным паркам. Это та реальная вещь, которую можно увидеть, потрогать руками, и которая затем работает как наследие и инфраструктура для всех», – пояснил он.

В ходе встречи предприниматели рассказали о развитии своих производств, высказали предложения и пожелания, в том числе – касающиеся законотворческой работы.

Сегодня же Сергей Морозов вместе с казанцами и активистами партии «Единая Россия» возложил цветы к стеле «Казань – город трудовой доблести».

«Мы живем в другое время, нам трудно осознать и понять, как <…> сюда перевели предприятие. В войну, почти под открытым небом, в холод, в жару удалось создать мощное предприятие, в три с половиной раза увеличить объем производства самолетов…. И я себе задаю вопрос: а мы сможем сейчас это сделать?» – признал он.

Кроме того, координатор партпроекта «Выбирай свое» посетил предприятия ОПК – Зеленодольский завод имени А. М. Горького и Казанский вертолетный завод, принял участие в открытии чемпионата по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс».

Сделать Россию лидером в сфере машиностроения и станкостроения, развивать технологии – на эти цели направлены 13 из 19 национальных проектов, напомнил Морозов. При этом депутат Госдумы уверен, что человекоцентричная политика важна не меньше развития самого производства, предложив перенести этот с КВЗ на другие предприятия страны.

Говоря о реализации партпроекта «Выбирай свое» в Татарстане, его координатор назвал открывшийся сегодня в Казани «Абилимпикс» примером успешной работы в кадровой политике. Также Сергей Морозов напомнил о лидерстве Татарстана в работе по реализации нацпроектов и призвал приезжать в республику за успешными практиками.

«Я вчера проводил большое совещание в Москве, и мы как раз обсуждали вопрос технологического лидерства. Что нам нужно сделать для того, чтобы беспилотные системы, станкостроение, автоматизация развивались? И я приводил пример. Хотите быть богатыми? Да, хотим. Хотите быть счастливыми? Да, хотим. Хотите, чтобы у вас из региона не уезжали люди? Хотим, конечно. Говорю: езжайте в Татарстан, берите их практики и реализуйте», – подытожил парламентарий.

Цель федерального партийного проекта «Выбирай свое» – объединение предпринимателей и промышленников, представителей образовательной сферы и науки, органов государственной власти и общественных организаций – в целях содействия достижению технологического суверенитета и импортонезависимости страны.