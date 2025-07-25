Координатор партпроекта «Выбирай свое» обсудил нацпроект «Кадры» с профсоюзниками РТ

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов РТ

Заместитель руководителя фракции ««Единая Россия» в Государственной Думе РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Выбирай свое» Сергей Морозов в ходе рабочей поездки в Татарстан посетил Федерацию профсоюзов РТ, где встретился с руководством отраслевых профсоюзных организаций. Участие в беседе принял и первый замминистра промышленности и торговли РТ, региональный координатор проекта «Выбирай свое» Родион Карпов, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

До этого гостя в аэропорту Казани встретили заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в республиканском парламенте Юрий Камалтынов и руководитель исполкома Татарстанского реготделения партии Марат Самигуллин.

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана, депутат Госсовета РТ, член регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия» Елена Кузьмичева провела экскурсию по зданию, которое занимает организация, и рассказала о работе татарстанских профсоюзов.

Профсоюзами проведено 3600 проверок, в ходе которых выявлено 8600 нарушений, 8551 нарушение устранено. Среди основных нарушений – неоплата сверхурочной работы или работы в праздничные, выходные дни, ночное время, лишение премий, ненадлежащее оформление кадровых документов и так далее. Специалисты федерации обмениваются информацией о состоянии соблюдения прав граждан на труд с Госинспекцией труда, прокуратурой РТ, уполномоченным по правам человека. Юристы оказывают правовую помощь работникам при обращениях в суды.

«Мы оказываем и правовую экспертизу законопроектов федерального уровня. Например, в «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» в части регулирования электронного документооборота трудовых отношений, особенностей направления медработников в другие организации для оказания медпомощи, в части установления обучающихся по целевому направлению последующей трудовой отработки и другие», – пояснила Елена Кузьмичева.

Отдельно она остановилась на вопросах трудовой защиты участников и ветеранов специальной военной операции, поддержке их семей и отправке помощи бойцам, служащих на приграничных территориях.

Сергей Морозов отметил особую роль Татарстана в регулировании трудовых отношений и защите прав трудящихся, привел республику в качестве примера для других регионов. Федерация профсоюзов Татарстана – одна из крупнейших организаций в структуре Федерации независимых профсоюзов России, и социально-трудовые отношения предприятий республики с работниками считаются одним из самых защищенных и сильных в стране.

На встрече с представителями профсоюзных организаций парламентарий поделился задачами, которые сейчас стоят перед работодателями и трудовыми коллективами в рамках работы по достижению страной технологического лидерства. Задача по достижению технологического суверенитета и лидерства России на ключевых направлениях современного инновационного и индустриального развития поставлена Президентом России Владимиром Путиным, напомнил он. В связи с этим «Единая Россия» создала федеральный партийный проект «Выбирай свое», координатором которой и стал Сергей Морозов.

«На то время, когда создавалась идеология партийного проекта, мы столкнулись с ситуацией введения санкций. Возникла необходимость иметь большой идеологический, реальный проект, который направлен на несколько направлений. Первое – мы должны были поставить перед собой задачи, мы с ними справились благодаря Татарстану, благодаря вашим профсоюзным организациям, также решать вопросы импортозамещения. Во-вторых, мы должны были в целом сформировать новую идеологию, новую промышленную политику, потому что началась цифровизация, внедрение искусственного интеллекта. В-третьих, для нас крайне было важно вернуть любовь и уважение к продукции своей страны, потребительский патриотизм – я его называю», – заявил Сергей Морозов.

По словам депутата, еще один аспект, который затрагивается в партпроекте, – возрождение уважительного отношения к человеку труда. «Мы должны были сделать так, чтобы и работодатель, и работник, и власть были ответственны друг перед другом. Профсоюз и ведет в этом свою политику социального партнерства», – добавил он.

Политик констатировал, что это была трудная работа и что выявлен целый ряд фундаментальных проблем. «Это были накопившиеся проблемы, начиная от простого трудового обучения в школах. Так, на начало 2000-х годов никто не готовил учителей труда. Вообще просто вычеркнули эту профессию из высших образовательных учебных заведений. Ни один педагогический вуз не готовил. Готовили только учителей технологии, но это теоретическое. А теория и практика – это совершенно разные вещи. Нам нужно было вернуться к законотворчеству с точки зрения наставничества, чествования семейных династий, внедрения человекоцентричности, о которой я постоянно говорю. И мы существенно поменяли законодательство», – заверил он.

Помогли в этом и предложения, инициированные в Татарстане, по популяризации человека труда. Морозов напомнил, что за короткий промежуток времени благодаря поддержке главы государства появились дополнительные поощрения, когда стало возможным награждать не только людей, но и заводы, города, как это было прежде. В Татарстане звание «Город трудовой доблести» имеет Казань и Зеленодольск. Казань была удостоена этого звания в 2020 году, а Зеленодольск – в 2025-м.

Сергей Морозов остановился и на теме кадрового дефицита. Он привел статистику по привлечению трудовых ресурсов в стране.

«В ближайшей перспективе мы будем испытывать дефицит в 10,9 млн человек трудоспособного населения. Нам предстоит привлечь на рынок около 7 млн специалистов со средне-профессиональным образованием. Но это еще не всё. В ближайшие пять лет нам потребуется заменить 11 млн людей, которые уйдут на пенсию», – признал депутат.

В связи с этим Морозов попросил участников встречи подумать, как предприятия РТ могли бы инициировать предложения по привлечению трудовых ресурсов, перспективе продолжения работы людей, выходящих на заслуженный отдых, удержанию молодых кадров. Он заострил внимание на том, что молодые специалисты должны получать всестороннюю поддержку как социального характера, так и трудового. Гость из Москвы привел в пример тему промышленного буллинга, когда начинающие работать на предприятиях молодые люди сталкиваются с принижением их статуса со стороны более опытных коллег и руководства. Также он выразил уверенность в необходимости со школы рассказывать об индустриальных стройках, о крупных заводах, работниках социальной сферы, династиях и трудовых подвигах.

«Партия «Единая Россия» на законодательном уровне проводит большую работу. Первое и, на мой взгляд, очень важное решение мы приняли по школе, вернув уроки труда. Второе – начали активно заниматься просвещением модели трудового патриотического воспитания. Сюда входят и экскурсии для школьников по предприятиям, рассказы о людях труда. Многие предприятия стали открывать свои учебные центры, получать лицензии. Мы приняли решение и сократили срок обучения по целому ряду направлений в средних профессиональных образовательных учреждениях, чтобы молодой человек успел поработать до того, как его заберут в армию. Мы приняли закон о наставничестве, сейчас ведем там коррективы. Приняты законодательные решения о семейных династиях. Ведь трудовые династии – это как раз очень короткий путь к повышению производительности труда и к закреплению людей на производстве», – сказал он.

Он напомнил о законах, касающихся промышленной, научно-технологической политики – по его оценке, это дало возможность расти предприятиям и по объемам производства, и по уровню заработных плат. В Госдуме находится набор большого количества законопроектов, над которыми парламентарии начнут работать уже осенью.

«У профсоюзов Татарстана, у Республики Татарстан есть огромный опыт работы и хорошие практики именно по реализации национального проекта «Кадры». Это подготовка кадров для работников промышленных предприятий, возобновление работы учебных центров, закрепление кадров, наставничество, рационализаторство, внедрение новых практик. И здесь мы видим большую роль именно первично-профессиональных организаций, социального партнерства – здесь огромная роль коллективных договоров. В каждом коллективном договоре есть раздел, посвященный молодежи, охране труда женщин, социальным правам и гарантиям, которые улучшают положение работника. Конечно же, всё это в целом сказывается на производительности труда», – подвела итоги встречи лидер татарстанских профсоюзов Елена Кузьмичева.

«Сегодня наши профсоюзные лидеры, председатели отраслевых комитетов, смогли задать вопросы, узнать, что уже сделано по нашим предложениям. Эта встреча была полезна всем участникам. И думаю, что она была полезна и для Сергея Ивановича, поскольку депутатам Государственной Думы, руководителям партии «Единая Россия» тоже было интересно выслушать мнение «первичек», мнение простого рабочего человека. Отрадно видеть, что достаточно многое делается для того, чтобы поднять статус человека труда», – добавила она.

Кузьмичева также рассказала, что сейчас по предложению Федерации профсоюзов РТ в Комитете по социальной политике Госсовета РТ рассматривается вопрос учреждения и звания ветерана труда Республики Татарстан.

«Это такой хороший моральный стимул для того, чтобы наши работники организаций, предприятий, выйдя на заслуженный отдых или отработав определенное количество лет на том или ином предприятии, могли гордиться, что они являются ветеранами труда Республики Татарстан. За всем этим стоят и слова благодарности за труд, и материальное поощрение», – пояснила она.

В рамках встречи состоялось награждение профсоюзных активистов сертификатом «Человек труда» федерального проекта партии «Единая Россия» «Выбирай свое». Обладателями награды стали председатель первичной профсоюзной организации АО «Казанькомпрессормаш» Вадим Борисов, заместитель председателя профсоюза работников образования по Кировскому и Московскому районам Казани Ольга Платонова, председатель первичной профсоюзной организации «Сетевая компания» Рафаиль Закиров, председатель цехового комитета по производству пирокселиновых порохов ФКП «Казанский государственный пороховой завод» Нуранья Файзуллина.

Цель федерального партийного проекта «Выбирай свое» – объединение предпринимателей и промышленников, представителей образовательной сферы и науки, органов государственной власти и общественных организаций – в целях содействия достижению технологического суверенитета и импортонезависимости страны.