Координатор «Лиза Алерт» в Татарстане назвала основные причины ухода детей из дома

Основные причины, почему дети уходят из дома, сегодня во время прямого эфира с заместителем Премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой на тему «Внимание – пропал ребенок!» озвучила координатор ДПСО «Лиза Алерт» в Татарстане Альбина Гараева.

«Причины, почему дети уходят из дома – очень разные. Кто-то ссорится с родителями, у кого появляется любовь, некоторые таким образом показывают свою самостоятельность. Кроме того, дети часто боятся вернуться домой – из-за плохой оценки или проступка», – пояснила Альбина Гараева.

Координатор «Лиза Алерт» отметила, что если пропал ребенок, то ни в коем случае нельзя медлить и необходимо сразу обращаться в полицию.