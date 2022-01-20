Координатор «Лиза Алерт» рассказала, что делать ребенку, если он потерялся

Если ребенок по каким-то причинам потерялся, у него разрядился сотовый телефон и он не знает, где находится, ему необходимо обратиться за помощью. Эту тему во время прямого эфира «Внимание – пропал ребенок» обсудили заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Альбина Гараева.

«К кому может обратиться за помощью ребенок? В первую очередь, это полицейские. Если малыш потерялся в торговом центре, аквапарке или кинотеатре, то необходимо обратиться к сотрудникам заведения. А на улице – нужно попросить о помощи у взрослого с детьми», – отметила Гараева.

По словам координатора отряда, родители должны с ребенком наизусть запомнить номер телефона родных, а также положить в карманы одежды записки с номерами мобильного мамы и папы.

Кроме того, в нескольких крупных сетевых супермаркетах организованы островки безопасности, куда может подойти любой человек, который потерялся. Сотрудники маркета знают, куда обратиться в таких случаях.