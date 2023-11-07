Координатор Фонда «Защитники Отечества» рассказал, как помогают ветеранам СВО в РТ

В последнее время активизировались фирмы, которые предлагают ветеранам СВО и членам их семей платные юридические услуги при составлении различного рода заявлений, обращений или жалоб. Необходимо отметить, что в России создан и активно действует государственный Фонд «Защитники Отечества», который оказывает бойцам и ветеранам СВО различные виды поддержки.

По словам координатора филиала Фонда по Лаишевскому району Владимира Яковлева, решение Президента РФ о создании такого фонда было правильным и своевременным.

«Оказание всесторонней поддержки и помощи ветеранам боевых действий, принимавших участие в СВО, а в случае их гибели — членам их семей. Речь идет о персональном сопровождении, когда мы, социальные координаторы, оказываем содействие в решении многих важных вопросов и ситуаций», – отметил он.

Владимир отметил, что первый и очень важный вопрос, с которым в фонд обращаются бойцы СВО — это получение удостоверения ветерана боевых действий. Если у защитника Отечества все документы на руках, то на оформление статуса ветерана боевых действий не требуется много времени. Но очень часто каких-то документов не хватает: нет выписок из приказов командира части, что-то не дополучено или утеряно. И тут в работу включается социальный координатор, который организует взаимодействие с воинской частью, где проходил службу военнослужащий, а также с другими организациями и органами власти.

«К нам поступают обращения по поводу получения ветеранских удостоверений со стороны участников частных военных компаний, в частности ЧВК "Вагнер". На сегодняшний день порядок выдачи урегулирован соответствующими нормами законодательства. И помощь в сборе и отправке необходимых документов в Минобороны РФ осуществляет именно Фонд. Поэтому наших ребят — вагнеровцев и членов их семей приглашаем к нам, в офис филиала Фонда, для уточнения статуса и организации помощи в сборе необходимых документов», – отметил он.

Следующий и крайне важный аспект — получение мер социальной поддержки, в том числе получение различного рода выплат, компенсаций, льгот, медицинской, психологической помощи, а при необходимости — прохождение медицинской реабилитации.

По словам координатора фонда, это очень важная сторона работы, для успешной реализации которой существует несколько медицинских учреждений, с которыми взаимодействует Фонд. В первую очередь, это госпиталь ветеранов войн в Казани.

«Полный спектр услуг на базе этой клиники — залог того, что ветеран максимально быстро восстановится после всех тяжестей боевой службы и полученных ранений», — сказал он.

По словам Владимира, фонд работает также с родственниками пропавших без вести участников СВО.

«В нашем районе таких четыре семьи. Это особая сторона вопроса, когда мы не знаем, где сейчас этот военнослужащий, почему он не выходит на связь. И снова к этой не простой ситуации подключаемся мы, работники филиала Фонда», — рассказывает он.

Сотрудники Фонда делают необходимые запросы, заявления в различные органы и структуры власти. Помогают как юридически, так и в психологическом плане. Все это дает возможность членам семей настроиться и верить, что их близкий человек вернется.

Кроме того, Фонд взаимодействует с некоммерческими структурами, которые также оказывают помощь участникам СВО и их семьям. Владимир рассказал, чтобы получить помощь по различным вопросам, необходимо обратиться к своему социальному координатору либо в филиал Фонда «Защитники Отечества» по месту регистрации или жительства. Впоследствии обратившегося за помощью направят на консультацию для принятия необходимых решений.

Он отметил, что для оказания всей многогранной помощи участникам СВО Фонд взаимодействует прежде всего с районным военным комиссариатом, социальным фондом, районными подразделениями Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Особо хочется сказать слова благодарности главе Лаишевского района Ильдусу Зарипову, структурным подразделениям исполкома района за всестороннюю помощь в работе филиала Фонда. Мы работаем в одном ключе, чувствуем всестороннюю поддержку, поэтому многие вопросы решаются максимально оперативно», — сказал он.