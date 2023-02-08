Кооператоры Татарстана перечислили более 7,5 млн рублей на гуманитарную помощь Донбассу

Кооператоры Татарстана перечислили более 7,5 млн рублей на гуманитарную помощь военнослужащим России, жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на итоговом собрании представителей потребительских обществ и кооперативов.

«Перечисленные денежные средства направлены на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости, оборудование и приспособлений. До места назначения их доставили работники кооператива “Гаро” Кукморского района и Набережночелнинской торговой базы», – сказал докладчик.

Кроме того, по его словам, в прошлом году сотрудники аппарата правления организовали горячий обед и чаепитие для 2,5 тыс. мобилизованных татарстанцев на полигоне танкового училища. «В это сложное время мы смогли сплотиться и помочь тем, кто нуждается в помощи и поддержке», – подчеркнул Шаймарданов.

Проведена работа Центральным потребительским обществом Татпотребсоюза по приемке от районов республики гуманитарной помощи, ее обработке, организации временного хранения и отгрузки, отметил он.