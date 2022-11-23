Кооператоры Татарстана отправили четыре тонны гуманитарного груза в Бердянск

Четыре тонны гуманитарного груза отправили кооператоры Татарстана в Бердянск. Татпотребсоюз сформировал список необходимых товаров — резиновые сапоги, электрические плиты, теплая одежда, печи для отопления, рации, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В составе правления Татпотребсоюза действует оперативная группа по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим и жителям Донбасса», — отметили в министерстве.

Кроме того, в прошлую субботу специалисты Татпотребсоюза и работники Центрального потребительского общества организовали питание для мобилизованных граждан Татарстана. На «Татарском самоваре» им приготовили шурпу из баранины и угостили чаем из самовара-великана с татарскими сладостями.

Специальная военная операция на Украине проводится начиная с 24 февраля этого года. Инициировал спецоперацию Президент РФ Владимир Путин.