Кооперативные организации Татарстана инвестировали в производство более 1,7 млрд рублей

Организации потребкооперации Татарстана за 2018–2022 годы инвестировали в развитие отрасли и расширение производства более 1 млрд 744 млн рублей. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на итоговом собрании представителей потребительских обществ и кооперативов.

«Многие кооперативные организации инвестировали средства в обновление и укрепление материально-технической базы, в развитие каждой отрасли. Это затраты на внедрение прогрессивных технологий, замену технологического оборудования, ремонт объектов, модернизацию инженерно-технических коммуникаций, газификацию, приобретение автотранспорта, благоустройство и так далее», – рассказал докладчик.

По его словам, большая работа проделана по капремонту зданий и сооружений, инженерных и электрических сетей, благоустройству в Центральном потребительском обществе на сумму 73,6 млн рублей, Набережночелнинской торговой базе – более 53 млн рублей, Казанском производственном комбинате – 48 млн рублей.

«Если мы не будем вкладывать в развитие наших отраслей, ограничимся вложением только на выживание, то у нас будущего не будет. Наша задача – расширение и дальнейшее развитие собственной производственной отрасли. Серьезно займитесь укреплением материально-технической базы, ее реконструкцией, обновлением оборудования и внедрением прогрессивных технологий», – обратился Шаймарданов к собравшимся.

Он призвал максимально использовать меры финансовой поддержки малых форм хозяйствования по линии Минсельхозпрода Татарстана. «Очень много различных видов субсидий и грантов на реализацию проектов и предпринимательской инициативы», – подчеркнул руководитель Татпотребсоюза.