Кооперативам в Татарстане выделят 73,5 млн рублей на транспорт для выездной торговли
Организации потребительской кооперации в Татарстане ежегодно получают государственную поддержку из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.
Средства направляются на приобретение специализированного автотранспорта, который используется для выездной торговли и доставки товаров повседневного спроса в населенные пункты региона.
В 2026 году объем такой поддержки составит 73,5 млн рублей.