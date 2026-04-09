Кооперативам в Татарстане выделят 73,5 млн рублей на транспорт для выездной торговли

Организации потребительской кооперации в Татарстане ежегодно получают государственную поддержку из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Средства направляются на приобретение специализированного автотранспорта, который используется для выездной торговли и доставки товаров повседневного спроса в населенные пункты региона.

В 2026 году объем такой поддержки составит 73,5 млн рублей.