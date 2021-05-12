Кооперация и туризм: бизнес-миссия из Башкирии ищет новые варианты сотрудничества с РТ

«Найдем точки контакта между нашими предпринимателями»

Визит представителей башкирского бизнеса укрепит связь между двумя дружественными республиками и позволит проработать новые взаимовыгодные проекты. Такое мнение выразил постпред Татарстана в Башкортостане Юсуп Якубов. Он принял участие во встрече делегаций на площадке Торгово-промышленной палаты РТ.

По словам Якубова, идея большого визита предпринимателей из соседней республики появилась еще прошлой осенью.

«Это очень важно для развития наших республик. Реализация совместных проектов помогает развитию как наших регионов, так и страны в целом. Развитие кооперационных связей — очень важная составляющая для роста промышленности, социальной сферы и других отраслей», — подчеркнул Юсуп Якубов.



По его словам, Татарстан и Башкортостан сейчас являются сильными по уровню экономического развития регионами. Объединение их усилий позволит получить синергетический эффект в экономике.

При этом, уверен постпред Татарстана в Башкортостане, эффективность такой работы становится намного выше, когда в нее вовлечены не только государство и крупные компании, но и малые предприниматели — именно они быстрее реагируют на запросы общества.

«У нас очень насыщенная программа на следующие два дня. Предстоят встречи с государственными и общественными структурами, это позволит найти наиболее подходящие точки для контакта между предпринимателями», — обратился он к башкирским гостям.

«Будем перенимать опыт РТ в поддержке малого бизнеса»

Нынешняя бизнес-миссия послужит стартом для активизации совместных отношений двух республик и вывода их торгово-экономического партнерства на новый уровень, отметил президент Ассоциации предпринимателей Башкортостана Рустем Фатхуллин. Он поблагодарил татарстанскую сторону за организацию визита и выразил уверенность в том, что поездка окажется максимально продуктивной.

«Мы намерены ознакомиться с механизмом поддержки предпринимательства в Татарстане — это очень интересный опыт. Возможно, какие-то из этих инструментов мы будем перенимать для реализации у себя. Разумеется, мы также поделимся и своим опытом работы с малым бизнесом», — подчеркнул Рустем Фатхуллин.

Он отметил, что состав текущей делегации оказался достаточно разнородным: в Казань приехали представители башкортостанского бизнеса из сфер строительства, проектирования и создания «умных домов», пошива одежды, инвестиций и девелопмента.

«Мы представляем малый и средний бизнес Башкортостана и видим пути его роста на основе развития территорий. При этом мы заинтересованы, чтобы в этих проектах участвовали не только наши предприниматели, но и бизнес из соседних регионов», — резюмировал Рустем Фатхуллин.

Планы на будущее: кооперация бизнеса двух республик и взаимный туризм

Участники встречи отдельно остановились на конкретных примерах развития бизнес-отношений между регионами. Татарстан и Башкортостан будут искать новые формы экономической кооперации для взаимовыгодного развития малого и среднего предпринимательства. Один из возможных проектов связан с совместным туризмом в Казань, Уфу и другие места в обеих республиках.

По словам постпреда Татарстана в Башкортостане Юсупа Якубова, Казань и Уфа являются городами с богатым культурным наследием — это может стать отличной основой для развития совместного туризма.

«У нас большой туристический потенциал. И в Казани, и в Уфе на сегодняшний день действует множество программ в сфере туризма. Нам нужно проработать вопрос, как наладить сотрудничество в этом направлении, чтобы казанские туристы посещали Уфу и наоборот. Всё это будет способствовать как росту экономики, так и укреплению теплых взаимоотношений между нашими народами», — заметил Юсуп Якубов.



Главная цель совместной работы в этом направлении — открыть доступ на рынок двух республик для местных предпринимателей, дополнил Якубова глава Ассоциации предпринимателей Башкортостана Рустем Фатхуллин.

«Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура, площадки для встреч и общения», — обратился Фатхуллин к присутствовавшим на встрече предпринимателям.

Он также подчеркнул, что наравне с диалогом бизнеса и власти необходимо выстраивать и общение между самими предпринимателями в формате b2b.

«Наша задача — сделать Татарстан и Башкортостан главными коллегами, друзьями в этой сфере. И туристический потенциал у нас действительно большой: есть и множество исторических мест, и красивая природа. Нужно проработать это направление, объединить наши усилия ради совместных проектов», — заключил Рустем Фатхуллин.

