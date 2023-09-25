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Руc Тат
Общество 25 сентября 2023 23:33

Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране

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Путешественник Федор Конюхов запланировал впервые в мировой истории пересечь Тихий океан на катамаране, работающем на солнечной энергии.

Согласно информации на сайте Конюхова, на первом этапе будет совершен переход через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов. И только после этого через Тихий от Чили до Австралии.

Путешественник намерен ежедневно вести учет пластика в океане и видеодневник.

Напомним, Конюхову 71 год, и он в текущем году установил рекорд по беспосадочному перелету на воздушном шаре, с чем его поздравил Президент РФ Владимир Путин.

#кругосветное путешествие #Федор Конюхов
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