Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране

Путешественник Федор Конюхов запланировал впервые в мировой истории пересечь Тихий океан на катамаране, работающем на солнечной энергии.

Согласно информации на сайте Конюхова, на первом этапе будет совершен переход через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов. И только после этого через Тихий от Чили до Австралии.

Путешественник намерен ежедневно вести учет пластика в океане и видеодневник.

Напомним, Конюхову 71 год, и он в текущем году установил рекорд по беспосадочному перелету на воздушном шаре, с чем его поздравил Президент РФ Владимир Путин.