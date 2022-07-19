Контрольный матч «Нефтяник» - «Ак Барс» будет благотворительным

Традиционный товарищеский хоккейный матч «Нефтяник» - «Ак Барс», который пройдет в Альметьевске 6 августа, станет благотворительным. Об этом сообщает пресс-служба альметьевского клуба.

Вот уже несколько лет подряд, с того момента, как посещение матча между двумя командами «Татнефти» - «Нефтяником» и «Ак Барсом», стало платным, вся выручка от продажи билетов направляется на благотворительные цели.

В разные годы альметьевский клуб направлял вырученные средства: в благотворительный фонд «В твою пользу», на лечение болельщицы клуба, на развитие детского следж-хоккея в Татарстане и на другие добрые дела. Также будет и на этот раз.

Добавим, что 4 августа «Нефтяник» сыграет дома контрольный матч с молодежным составом казанцев из «Барса». А ранее в конце июля альметьевцы проведут товарщескую игру с тольяттинской «Ладой».