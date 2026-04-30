Контрольная закупка ДУМ РТ вскрыла изобилие недостоверных переводов исламских книг в магазинах
В резиденции Духовного управления мусульман РТ под председательством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина состоялся круглый стол по проблеме искаженных переводов исламской литературы и их переизбытка на книжном рынке России. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.
В работе собрания приняли участие заместители муфтия, члены Совета улемов ДУМ РТ, имамы, ученые-религиоведы и теологи, юристы.
Круглый стол был организован по результатам контрольной закупки исламских книг в магазинах Казани – такое исследование ДУМ РТ провело после многочисленных обращений мусульман о качестве и содержании разных религиозных книг. Читателей волнует достоверность переводов на русский язык, поскольку противоположные позиции в толкованиях приводят их в замешательство. Контрольная закупка показала изобилие переведенных книг об исламе, среди которых немало изданий деструктивного и противоречивого характера с низким богословским качеством.
Муфтий Камиль хазрат посетовал на множество вольных толкований оригинальных мусульманских текстов, в том числе Куръана и хадисов.
«Владение двумя языками еще не дает права каждому желающему переводить, например, книги по медицине или другой науке. В случае с исламской литературой некомпетентные переводчики из-за незнания терминов и непонимания темы подменяют понятия, исключают и опускают оригинальные тезисы авторов, допускают грубейшие ошибки. Для перевода книги недостаточно владеть арабским и русским языками – человек должен иметь тахассус, то есть быть специалистом в выбранной области богословской науки. Более того, даже хорошее знание фикха или акыды еще не означает, что ты сможешь достоверно перевести любой хадис. А переводить, искажая смысл и не понимая тему – это преступление. По сути переводчик – это второй автор с той же ответственностью», – сказал он.
Старший научный сотрудник Центра научно-аналитической информации Института востоковедения Российской академии наук Ринат Патеев согласился с поставленной проблемой и отметил, что «переводы плодятся, выходят ежемесячно и кто за ними стоит – неизвестно», поэтому недопустимо оставлять ситуацию без контроля.
«Религиозные тексты – это очень сложная вещь. Ни один перевод не отражает то, что вложено в оригинальный арабский текст. При этом на сегодняшний день часто встречается такая ситуация, что очень быстро, не понятно в каких условиях, кем и где готовится большое количество переведенной литературы. Это все попадает на рынок книжной продукции, в интернет, в средства массовой информации. И эти переводы, эта определенная интерпретация религиозных источников зачастую несут деструктивный характер», – отметил он.
Ринат Патеев также обозначил последствия распространения недостоверных переводов – деятельность различных радикальных, экстремистских, террористических группировок. При этом он подчеркнул, что запретительные меры в этом вопросе не будут эффективными и призвал мусульманских ученых готовить и издавать качественную выверенную религиозную литературу с разъяснениями, которые будут понятны широкой массе верующих.
«Нужна систематическая работа по тщательному переводу и по богословской интерпретации», – уверен Патеев.
Это мнение поддержал и директор центра исследований Священного Куръана и Пречистой Сунны Республики Татарстан Фарид хазрат Салман.
«Сегодня стоит критически не вопрос с избыточностью неправильных переводов, а с дефицитом правильных переводов. Поэтому мусульманский книжный рынок заполнен некачественной продукцией. И отсюда возникают проблемы: после прочтения искаженного перевода у человека возникает неправильное понимание исламской мысли, он заражается неправильной мыслью. Это приводит к печальным последствиям», – сказал Фарид хазрат Салман.
Ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ, руководитель отдела по шариатским вопросам ДУМ РТ, казый Казани Булат хазрат Мубараков поделился мнением, что изучение ислама по переводам книг недопустимо и их распространение породило другую проблему.
«Сейчас у нас каждый второй прихожанин мечети из-за этих переводов, прочитав какой-либо аят или хадис, берет на себя роль муджтахида – ученого, который достиг высшей степени изучения, познания шариатских наук, который понимает, во-первых, контекст формирования исламских наук, во-вторых, методологию этих исламских наук, то есть владеет этими науками», – сказал он.
«Однако переводы читают как раз-таки те, кто в вопросах религии безграмотен. Они начинают интерпретировать хадисы, хотя ни хадисы, ни аяты невозможно интерпретировать, комментировать или тем более практиковать без знания контекста. Контекст – это набор тех самых знаний, навыков, умений, которые есть у имама-муджтахида. Переводы и интерпретацию переводчика нельзя воспринимать как книгу для чтения, их можно только использовать в качестве справочного материала», – добавил Булат хазрат Мубараков.
На круглом столе также отметили, что религиозным организациям необходимо проводить совместную работу с государством для ограждения верующих от деструктивной и некачественной литературы.
Участники мероприятия упомянули, что сегодня судебными инстанциями продолжается рассмотрение дела по запрету некоторых переводов литературы, в частности перевода А. Ниршы сокращенной версии сборника хадисов Сахиха аль-Бухари.
Было отмечено, что в суде рассматривается не оригинал сборника хадисов, а только один из его многочисленных переводов, выполненный А. Нирша.
В нем, по оценкам привлеченных судом экспертов, допущены существенные ошибки, приводящие к искажению смыслов оригиналов хадисов.
В свете указанного примера, а также других случаев распространения некачественных религиозных книг, участники круглого стола сошлись на том, что искаженные переводы и толкования исламских книг приводят к неверному восприятию мусульманских ценностей, наносят удар по имиджу ислама и исламской науки и в некоторых случаях создают межнациональные и межрелигиозные конфликты. В данной связи вопрос обеспечения населения выверенными, профессиональными переводами мусульманской литературы приобретает особую актуальность.