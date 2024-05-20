Контролеры 11 раз останавливали троллейбусы и трамваи Казани из-за «зайцев» в салоне

Восемь месяцев назад часть троллейбусов и трамваев Казани была переведена на бескондукторную систему оплаты. За это время сотрудники контрольно-ревизионного отдела «Метроэлектротранса» провели более 20 тысяч проверок, сообщается в телеграм-канале МУП.

В ходе проверок в общественном транспорте было выявлено 5,75 тысячи безбилетных пассажиров. После обнаружения «зайцы» оплачивали проезд и продолжали движение. Однако в 11 случаях контролерам пришлось для этого прибегнуть к остановке движения.

«Каждый сотрудник КРО имеет при себе нагрудный видеорегистратор, который позволяет фиксировать все происходящее при проведении проверки!» — подчеркнули в «Метроэлектротрансе».

В пресс-службе предприятия напомнили, что при отказе оплачивать проезд пассажира могут высадить из общественного транспорта на ближайшей остановке или вызвать сотрудников правоохранительных органов.

За лето 2024 года планируется оснастить электронными устройствами для бескондукторной оплаты проезда еще 126 троллейбусов и трамваев.