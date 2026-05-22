Контроль за учетом государственного имущества ужесточат в Татарстане

Изменения в законопроекте, который вводит административные штрафы за непредоставление либо искажение данных об имуществе, находящемся в собственности республики, подготовили в Татарстане. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, ответственность предусмотрена за несвоевременную подачу сведений, а также за предоставление недостоверной, неполной или искаженной информации в уполномоченные органы исполнительной власти Татарстана.

Размер штрафов предлагается установить в следующих пределах: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 70 до 100 тысяч рублей.

Мера направлена на повышение прозрачности учета государственного имущества и предотвращение нарушений при предоставлении обязательной отчетности. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственного Совета Татарстана.