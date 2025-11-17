Контроль за продажей энергетиков в Татарстане возложили на Госалкогольинспекцию РТ

В Татарстане обязанности по надзору за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, возложили на Госалкогольинспекцию РТ.

Соответствующее постановление Кабинета министров региона подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Наделение ведомства подобными полномочиями производится в соответствии с федеральным законодательством.

В частности, Госалкогольинспекция будет контролировать, не находятся ли на территории зданий, используемых для продажи энергетиков, организации, осуществляющие детскую, образовательную, медицинскую деятельность, а также не продаются ли энергетики на спортивных объектах и в общественных местах при проведении массовых молодежных спортивных и культурно-зрелищных мероприятий.

Кроме того, ведомству предстоит мониторить случаи продажи энергетических напитков, выведенных из оборота или с истекшим сроком годности. Помимо этого, инспекция будет проверять, отчитываются ли торговые точки об объемах продажи энергетиков в течение 30 календарных дней в соответствующей государственной информационной системе (ГИС), как это положено по закону.

Весной этого года Государственная Дума РФ приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям.