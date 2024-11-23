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Контроль за особо охраняемыми природными территориями ужесточат в Татарстане
В Татарстане ужесточат контроль за состоянием особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Теперь индикатором риска нарушения обязательных требований к охране и использованию особо охраняемых природных территорий дополнительно будет считаться поступление информации о загрязнении ООПТ регионального значения или охранной зоны ООПТ регионального значения.
К индикаторам риска также отнесено получение сведений о представлении контролируемыми лицами в Госкомитет РТ по биоресурсам недостоверной информации об осуществлении хозяйственной деятельности.
В документе отмечается, что соответствующие данные могут содержаться в обращениях и заявлениях граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в информации от органов государственной власти и местного самоуправления, а также в сообщениях СМИ.
Ранее индикатором риска нарушения обязательных требований считалось только сокращение в течение трех предшествующих лет более чем на 20% численности вида редких и находящихся под угрозой исчезновения растений на земельных участках, расположенных в границах ООПТ или ее охранной зоны.
Изменения вносятся в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденное в сентябре 2021 года.
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