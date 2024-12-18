Контроль и поддержка: Морозов рассказал об итогах работы «ЕР» в осеннюю сессию Госдумы

Защита и поддержка участников спецоперации и их семей стала одним из основных направлений работы фракции «Единой России» в Государственной Думе. Таким мнением поделился председатель Комитета ГД по контролю Олег Морозов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Характеризуя работу в рамках осенней сессии, политик заявил, что она прошла «под знаком усиления контроля и надзора во многих сферах жизни».

«Прежде всего, речь идёт о принятом комплексе законопроектов, направленных на наведение порядка в сфере миграции; законопроекте, направленном на ужесточение требований к иноагентам и запрет на вывоз их доходов за рубеж. Конечно, это и законопроект, который позволяет усилить контроль за продажей несовершеннолетним вейпов и алкогольной продукции», — перечислил депутат.

Также в этот период велась отработка режима «правительственных часов», когда конкретная проблема, находящаяся в области внимания нескольких ведомств, обсуждается сразу несколькими министрами и курирующим вице-премьером.

«Это существенно повышает качество принимаемых решений: в ходе такой работы мы видим, какие законы нужно принять в первую очередь, что нужно сделать в дальнейшем, чтоб решить ту или комплексную проблему социально-экономического развития страны. В этой связи мы оперативно реагируем на актуальные запросы общества», — полагает Морозов.

Кроме того, партия уделяла особое внимание укреплению статуса и расширению государственной поддержки военнослужащих и их близких. В течение осенней сессии по инициативе «Единой России» принято свыше 130 федеральных законов, заявил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. Это в том числе инициативы о присвоении статуса ветерана боевых действий сотрудникам военно-гражданских администраций в Херсонской и Запорожской областях, о запрете на взыскание исполнительского сбора с бойцов, о внеочередном праве на обеспечение жильем военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, и другие.

Помимо этого, совместно с Правительством «ЕР» вела работу над федеральным бюджетом, в том числе в части реализации положений народной программы. На ее выполнение предусмотрено порядка 15 триллионов рублей, из которых 161,7 миллиарда было добавлено благодаря поправкам единороссов.

«Эти средства пойдут на такие значимые направления, как строительство школ, детских садов, дорог, развитие науки, регионов, села, инфраструктуры детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей. В эту сессию нами внесены многие законопроекты: о дополнительном отпуске родителям и супругам раненого участника СВО; о дополнительной защите прав временных работников и совершенствовании работы частных агентств занятости», — уточнил Якушев.

По словам главы партийной фракции Владимира Васильева, главным критерием оценки эффективности работы депутатов в осеннюю сессию Госдумы стали результативность и консолидация всех фракций. Благодаря этому нижняя палата парламента вышла на системную работу.

«„Единая Россия“ смогла изыскать дополнительно 2 миллиарда рублей с тем, чтобы поддержать фонд „Защитники Отечества“, укрепить его. В этом нас поддержали другие фракции. Также консолидированно поправками к бюджету мы поддержали такие общественные организации, как „Женщины России“, „Боевое Братство“, „Ассамблея народов России“. Рассчитываем, что эти средства придут в начале 2025 года — первом квартале», — указал он.

За этот период партия внесла в Госдуму 100 законопроектов, 87 из которых уже приняты. Среди них в том числе 17 инициатив, связанных с поддержкой участников спецоперации. Еще 12 пока находятся на стадии рассмотрения. В частности, депутаты решили вопросы о расширении перечня лиц, которые могут быть признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий; расширении трудовых прав; защите жилищных прав, в том числе для военнослужащих; освобождении от ряда платежей (в частности, госпошлины за совершение тех или иных государственно значимых и регистрационных действий)

По словам Якушева, работа в 2025 году по-прежнему будет напряженной. Задачи, которые должна выполнить партия, были определены на XXII съезде «Единой России» Президентом РФ Владимиром Путиным и председателем «ЕР» Дмитрием Медведевым.

«Это, прежде всего, касается продолжения работы по поддержке ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших своих близких. У нас появился отдельный раздел в народной программе. Большинство его положений касаются именно совершенствования законодательства. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость участия всех партийных институтов в реализации новых национальных проектов. Особый акцент сделан на нашем участии в программе капитального ремонта школ. Также глава государства подчеркнул важность партийного участия в реализации программ социальной газификации, благоустройства общественных пространств, модернизации почтовых отделений», — перечислил секретарь генерального совета партии.

Работу над бюджетом на следующие три года единороссы вели совместно с Правительством. В частности, обеспечены положения народной программы партии относительно ввода новых детсадов и школ, обновления уже действующих образовательных объектов, горячего питания для учащихся младших классов. Дополнительное финансирование направят на программу капитального ремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Министерством просвещения. Будут выделены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку. Работа проводится в соответствии с поручениями Президента.

Документ предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Напомним, что в субботу, 14 декабря, состоялся XXII съезд партии. Участниками события стали свыше 1 тысячи делегатов из разных регионов страны.

На съезде «Единая Россия» определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО. Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.