«Контрнаступ» Киева, курс доллара и мобилизация: о чем еще говорил Путин на открытии ВЭФ

Владимир Путин львиную долю своего выступления на пленарном заседании форума посвятил вопросам Дальнего Востока

Фото: kremlin.ru

Результатов у «контрнаступа» Украины нет, только потери

Восточный экономический форум (ВЭФ) уже из своего названия предполагал большое внимание развитию Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин львиную долю своего выступления на пленарном заседании форума посвятил вопросам этого региона. А также экономическим вопросам развития России.

Однако позже в разговоре с модераторами пленарного заседания Путин сделал ряд важных заявлений на фоне последних событий вокруг СВО на Украине. Прежде всего, российский лидер вновь акцентировал внимание на отсутствии результатов так называемого «контрнаступа» Украины.

«У Украины результатов нет. Потери есть. Складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой», – сказал Президент.

Также Путин привел цифры, согласно которым потери киевского режима в «живой силе» составили 71,5 тысяч человек с начала контрнаступления Украины. Всего за время спецоперации ВСУ потеряли 543 танка и около 18 тысяч бронемашин.

По информации Путина, за последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты 270 тысяч человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О переговорах с Киевом и второй волне мобилизации

В связи с этим неудивительны недавние высказывания Госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам. Но пока это лишь слова, поскольку их президент Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий ему или кому-либо еще вступать в мирные переговоры с Россией. Сегодня Путин напомнил и об этом.

«Если США считают, что Украина готова к переговорам, то Киеву нужно отменить указ Зеленского об их запрете. Как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Они будут контрнаступать, а мы скажем — мы прекращаем? Мы же не троцкисты», – пояснил позицию России Путин.

Также он опроверг слухи о второй волне мобилизации, представив цифры о росте числа контрактников в российской армии. По информации Путина, за последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты 270 тысяч человек.

«Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. Больше того, этот процесс продолжается. Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта. Ежедневно», – заявил Путин.

Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибыл в Россию еще накануне Фото: kremlin.ru

Что таит закрытая часть переговоров Ким Чен Ына с Путиным?

Тема СВО еще до пленарного заседания ВЭФ ощущалась зримо. Дело в том, что спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибыл в Россию еще накануне. А западные СМИ давно и настойчиво связывали последние контакты РФ и Северной Кореи с поставками вооружения для нужд СВО.

Тем временем пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на встрече Путина с лидером Северной Кореи в первую очередь затронут вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены. Правда, Песков добавил интриги, отметив некую закрытую часть переговоров, содержание которой не будет обнародовано.

«Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств», – добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия готова обсуждать санкции Совета Безопасности ООН введенные против КНДР с подачи западных стран. Также пресс-секретарь Путина заявил, что Россию не интересуют предостережения США о продаже северокорейского оружия для нужд ВС РФ в контексте сегодняшних переговоров. «Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться», – подчеркнул Песков.

Путин заявил, что Россия работает над оружием на новых физических принципах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Оружие на новых физических принципах обеспечит безопасность любой страны»

Тема оружия звучала сегодня на полях ВЭФ с самого начала. Еще на встрече с модераторами пленарного заседания Путин заявил, что Россия работает над оружием на новых физических принципах, так как оно будет обеспечивать безопасность в перспективе.

«Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем. И работаем над этим», – заявил Путин.

То есть, сегодня на Дальнем Востоке могут быть приняты серьезные решения, подробности которых мы узнаем не скоро. Но они могут оказать серьезное влияние на ход СВО.

Развитие Дальнего Востока России имеет стратегическое значение, как для внутреннего рынка РФ, так и в международных делах Фото: kremlin.ru

Дальний Восток — приоритет для России и окно возможностей со странами АТР

Но вернемся к экономической повестке. Развитие Дальнего Востока России имеет стратегическое значение, как для внутреннего рынка РФ, так и в международных делах. На этом акцентировал внимание Путин в своем вступительном слове на пленарном заседании.

«Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век, с этого мы сходить не будем», – подчеркнул российский лидер.

И здесь надо понимать, что развитие этого региона напрямую связан со взаимодействием России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Сегодня Путин отметил, что на фоне развития Дальнего Востока России товарооборот России со странами АТР в прошлом году увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3%.

«Рассчитываем, что наша торговля с государствами АТР, да и в целом экономические отношения продолжат развитие. Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых, кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить», – заявил Путин.

Президент РФ отметил важность дальневосточного региона с точки зрения построения единой системы газоснабжения страны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Единая газовая система России пройдет через Дальний Восток

Также Президент РФ отметил важность дальневосточного региона с точки зрения построения единой системы газоснабжения страны. Путин рассказал о планах связать между собой газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», а затем включить их в одну систему.

«То есть решить, по сути, не побоюсь этого слова, историческую для нашей страны глобальную задачу – интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации», – объяснил Путин.

Развитие дальневосточного направления России особенно важно в свете поворота страны от Запада на Восток. Путин сегодня не раз отмечал нерыночное поведение Запада.

«Мы с вами хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений», – заявил Путин.

Путин масштабировал мысль о незаконных санкциях Запада в целом и заморозке золотовалютных средств России Фото: kremlin.ru

Путин призвал бизнес не наступать на западные грабли во второй раз

Также глава российского государства в очередной раз попросил местный бизнес не наступать на одни и те же грабли во второй раз на фоне заморозки средств российских бизнесменов на Западе. Более того, уже создан прецедент, по которому 5 млн долларов частных средств российского бизнеса направлено на Украину на якобы «гуманитарные цели». Путин заявил, что некоторые представители бизнеса вновь пытаются выводить свои средства на Запад и призвал не повторять ошибок.

«Мы видим, что происходит с капиталами, куда они двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли», — сказал Президент.

Путин в итоге масштабировал мысль о незаконных санкциях Запада в целом, и заморозке золотовалютных средств России.

«К чему это ведет? К тому, что все страны задумались о создании своих собственных инструментов, о создании новых систем расчетов. Задумались о том, стоит ли хранить в тех же Штатах или где-то в Европе свои сбережения, накопления, и, собственно, стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран свои сбережения. Я вам гарантирую, я знаю, что это происходит. Конечно, каждый задумается. То, что наши золотовалютные резервы заморозили. Да мы уже в два раза больше заработали! Дело же ни в этих 300 миллиардах. Дело в подрыве доверия к тем, кто это делают. Разрушают доверие к себе», – заявил российский лидер.

«ЦБ был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься» Фото: cbr.ru

Волатильность курса рубля — управляемая история, резких движений не будет

Отдельно Путин коснулся ситуации с высокой волатильностью курса рубля. Напомним, что за относительно короткий срок доллар с рубежей 50-60 рублей преодолевал и психологическую отметку в 100 рублей. На данный момент курс американской валюты находитя на уровне 93 рублей. Модераторы форума заметили, что рубль сейчас — самая волатильная валюта во всем мире.

Президент России ответил, что ситуация с курсом рубля является управляемой. По его словам, волатильность связана со многими факторами. Например, с невозвратом валютной выручки крупных российских экспортеров.

«ЦБ был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно», – пояснил Путин.

Также глава российского государства, что «резких движений» власти делать не будет. И на данный момент планов по повышению налогов для бизнеса или населения нет.