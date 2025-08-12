Контракты, китайские традиции и гонка на драконьих лодках: каким будет форум РОСТКИ-2025

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 18 по 19 августа. Это площадка для делового и культурного обмена между регионами РФ и провинциями КНР. Но форум – это не только про бизнес, готовится обширная культурно-спортивная программа. Рассказываем о главном из предстоящего саммита.





Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани в третий раз, с 18 по 19 августа

Фото: rais.tatarstan.ru

«РОСТКИ» помогают укрепить взаимоотношения между Россией и Китаем

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» стал важной платформой межрегионального сотрудничества двух мировых держав, рассказал сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо. Бизнес-событие пройдет в Казани в третий раз, с 18 по 19 августа.

Особую важность этому форуму придает то, что он состоится после майской встречи мировых лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве и в преддверии сентябрьской поездки Президента России в Поднебесную. Напомним, что Путин принял приглашение лидера КНР посетить Пекин в сентябре, чтобы принять участие в праздновании Дня окончания Второй мировой войны (в Китае в эту дату отмечают свой День Победы).

Генконсул КНР в Казани считает, что на третий год проведения форум «РОСТКИ» будет носить практический характер и принесет реальные результаты. На брифинге стало известно, что товарооборот между Татарстаном и Поднебесной за первые полгода 2025 года приблизился к $700 млн. Для сравнения: по итогам прошлого года показатель достиг $3 млрд.

Организаторы форума ожидают, что в Казань приедет порядка 10 тыс. участников – на уровне 2024 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кого из ВИП-гостей ждут на российско-китайском форуме

Организаторы форума ожидают, что в Казань приедет порядка 10 тыс. участников – на уровне 2024 года. Регистрацию уже прошли делегаты из 59 регионов России. Чувашия, Ульяновская и Оренбургская области будут представлены на уровне губернаторов.

Среди почетных гостей форума – советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков, зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

Впервые на «РОСТКИ» приедет Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. К слову, он уже был в Казани – в дни проведения саммита БРИКС в октябре 2024 года.

Участие в российско-китайском форуме подтвердили 11 официальных делегаций из семи провинций КНР (Хубэй, Шаньдун, Цзилинь, Хунань, Сычуань, Синьцзян-Уйгурский автономный район, муниципалитет Чунцин). Как пояснила после брифинга глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, ряд провинций будет представлен на уровне губернаторов и мэров.

Талия Минуллина: «Чем хорош этот форум? Своим разнообразием: человек практически в каждой сфере сможет найти для себя партнера» Фото: prav.tatarstan.ru

Интерес к событию проявили более 200 китайских компаний, включая крупные корпорации в области логистики, машиностроения, строительства и нефтегазовой отрасли.

«Чем хорош этот форум? Своим разнообразием: человек практически в каждой сфере сможет найти для себя партнера. Это бизнес-форум, потому что нужна площадка для регионов России и провинций Китая, чтобы выполнить договоренности, которых достигли лидеры наших стран», – сказала Талия Минуллина.

Минниханова пригласили на круглый стол по сотрудничеству Татарстана и Поднебесной

На форуме ожидают подписания двух десятков соглашений. Не все из них при участии Татарстана – ряд документов подписывают российские регионы.

Деловая программа состоит из 70 деловых сессий, но ключевое событие – пленарное заседание, назначенное на 19 августа. Его тема звучит как «Партнерство, проверенное временем: курс на будущее».

На понедельник, 18 августа, запланирован круглый стол «Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан». Ожидается, что в нем примут участие Раис республики Рустам Минниханов и ряд министров: глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, Минсельхозпрода РТ – Марат Зяббаров, Минтранса РТ –Фарит Ханифов.

Важным событием для бизнес-сообществ России и Китая станет открытие Центра содействия китайским инвестициям в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани запускают Центр содействия китайским инвестициям

Важным событием для бизнес-сообществ России и Китая станет открытие Центра содействия китайским инвестициям в Казани.

«Предполагаем, что на первых порах он будет в бизнес-центре «Корстон» в Казани. Первое время там будут работать три человека – все китайцы. Они обладают знаниями русского и китайского языков. Чем больше будет инвестиций из Китая, тем больше будет сотрудников. Если в какой-то момент дойдет до отдельного здания, я буду только рада», – сказала Талия Минуллина, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Центр будет также филиалом Союза китайских предпринимателей в России, который работает в Москве. Как добавила глава АИР в разговоре с журналистами, Центр содействия китайским инвестициям будет предоставлять услуги консалтинга.

Китайский День драконьих лодок проведут на озере Кабан возле нового здания театра Камала

Неформальная программа форума «РОСТКИ» стартует уже в выходные. Она будет состоять из спортивных и культурных событий.

В воскресенье, 17 августа, в 10:00 на озере Нижний Кабан пройдет национальный китайский праздник драконьих лодок. Наблюдать за зрелищной гонкой можно будет с набережной возле нового здания театра им. Г. Камала.

Китайский праздник Дуаньу – День драконьих лодок – имеет древнюю историю. Праздник включен в список нематериального культурного наследия Китайской Народной Республики.

Соревнования проводятся на специальных лодках, украшенных головой и хвостом дракона. В лодке находятся барабанщик, задающий ритм, десять гребцов и рулевой. По правилам в составе каждой команды обязательно должна быть хотя бы одна женщина.

Перед театром организуют концерт с участием китайских студентов, которые учатся в Казани. В зоне мастер-классов горожане и туристы смогут научиться писать иероглифы и сыграть в национальную настольную игру го.

В дни российско-китайского форума высадят гортензии. В Китае этот цветок считается символом благополучия, процветания и удачи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Символизм культурных событий «РОСТКов»

В дни российско-китайского форума высадят гортензии. В Китае этот цветок считается символом благополучия, процветания и удачи.

Участников форума ознакомят с китайской философией пяти стихий, поэтому выставочная зона «Russia – China Expo» в «Казань Экспо» будет разделена на тематические пространства: Металл, Вода, Огонь, Дерево, Земля.

Там же пройдет выступление Казанского государственного цирка, чьи артисты сейчас успешно участвуют в национальном спектакле-фэнтези «Мирас/Наследие».

Как россиян и китайцев объединят настольный теннис, гольф и игра в го

В Китае любят настольный теннис, рассказала Талия Минуллина, поэтому, чтобы порадовать гостей из Поднебесной, в спортивную программу форума включили турнир по этому виду спорта. Он пройдет 17 августа на базе Центра бокса и настольного тенниса, рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Владимир Леонов: «В спортивную программу форума включили турнир по настольному теннису. Он пройдет 17 августа на базе Центра бокса и настольного тенниса» Фото: prav.tatarstan.ru

Днем пройдут соревнования среди спортсменов до 16 лет – это почти 100 воспитанников спортивных школ. Они сыграют между собой в командном турнире и станут участниками мастер-класса от чемпионов России по настольному теннису 2025 года.

Во второй половине дня пройдет турнир «Вечерняя лига» среди гостей форума, политиков и бизнесменов. Они сыграют вместе с профессиональными спортсменами. Итоги турнира будут подведены в парном разряде.

Турнир «Вечерняя лига» проходит во второй раз в рамках «РОСТКов» и в этом году предваряет деловую программу.

Среди подтвержденных участников – чемпионки России в командных соревнованиях 2025 года Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова, Светлана Кудряшова, Дарья Макеева (Шадрина), Елена Абаимова.

Турниры «Вечерняя лига» по настольному теннису становятся традицией на российских форумах – они уже проводятся на ПМЭФ и ВЭФ.

Ежегодный Благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса Республики Татарстан в этом году сместили по датам, чтобы провести рядом с «РОСТКами», пояснил Леонов. Соревнования пройдут 17 августа в гольф-клубе «Ак Барс».

В спортивную программу также вошли товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая, который пройдет 18 августа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году Кубок Раиса пройдет 15-й раз. Его участниками станут руководители и представители предприятий Республики Татарстан, а также гости форума из Китая. Важно, что турнир благотворительный – в прошлом году удалось собрать почти 5 млн рублей, которые пошли на лечение детей, которые находились в ДРКБ.

В спортивную программу также вошли товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая, который пройдет 18 августа.

В Поднебесной пользуется популярностью игра в го, поэтому на форуме 18 и 19 августа пройдет товарищеский турнир по го (вейцы). В состав китайской команды вошли один из сильнейших профессионалов Китая 1980-х годов Лян Вэйтан (девятый дан) и У Шухао (четвертый профессиональный дан). За команду Татарстана сыграют: гроссмейстер России, заслуженный мастер спорта, восьмикратный чемпион Европы по го и 13-кратный чемпион России Илья Шикшин, гроссмейстер России, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России Александр Динерштейн.