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Контрактники из Нижнекамска отправились на защиту Родины в зону СВО
Сегодня еще шесть мужчин из Нижнекамского района отправились на службу по контракту. Провожали защитников по традиции на площадке перед военкоматом. Многие бойцы на этот шаг пошли осознанно, у многих позади служба в армии, но есть и те, кто решили заменить срочную службу службой по контракту.
«Четырнадцать лет назад, зашла гадалка и сказала, ты будешь гордиться сыном», — рассказывает мама одного военнослужащего.
Ирина уверенна, что сегодня пророчество начало сбываться. Своего сына она провожает в зону СВО. Принять его решение было непросто, тем более срочную службу он не проходил. Даниил решил заменить ее контрактом и быть профессиональным военным.
«Горжусь сыном. Он мой герой», — говорит она.
Сам Даниил поясняет, что перед тем как подписать контракт, все хорошо взвесил. Для начала прошел курсы по тактической, огневой и медицинской подготовке. Подобрал военную экипировку, кое-что помогли купить друзья и спонсоры. Запасов хватит для себя и для сослуживцев, говорит контрактник.
В целом, настрой у ребят боевой. Каждого пришли проводить родные и близкие. Их поддержка самое важное, говорят ребята. Идут в зону СВО бойцы с одной целью: победить. Мотивации для этого хватает.
«Родина-мать зовет, остальное все не важно. Просто надо помогать людям. Сколько их там уже за 8 лет бедных настрадалось», — говорят будущие бойцы.
По традиции слова напутствия ребятам сказал военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков. Обратились к контрактникам и представители боевого братства, администрации города и духовенства. После построения все дружно отправились в автобус. Проходить службу нижнекамцы будут в одном из подразделений ВДВ.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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