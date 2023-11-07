Контрактники из Бугульмы отправились защищать Родину в зону СВО

Еще двое жителей Бугульминского района подписали контракт с Министерством обороны РФ на один год. Из Бугульмы они поедут в Казань, на сборный республиканский пункт, где получат необходимое вещевое имущество и обмундирование.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, на транспорте, выделенном Правительством республики, их доставят в Ростовскую область, где военнослужащие поделятся с прибывшими своим опытом, навыками и знаниями.

В Бугульминском муниципальном районе, как и по всей России, продолжается набор военнослужащих по контракту. Ежедневно в военкомат обращаются жители города и района. Каждому при подписании контракта полагается высокое денежное довольствие и все положенные для военных льготы.

При заключении контракта военнослужащий получает выплату в размере 195 тыс. рублей. Еще 305 тыс. рублей единовременно в Республике Татарстан положены трем категориям граждан: иногородним, ранее мобилизованным и военнослужащим по призыву, подписавшим контракт после 31 августа 2023 года.

В Бугульминском районе работает круглосуточный номер телефона 4-00-96, по которому работники военного комиссариата дают необходимую информацию для тех, кто желает заключить контракт для прохождения военной службы в Вооруженных силах России.

«Например, сегодня работник одного из бугульминских предприятий обратился в наш военкомат с заявлением на подписание контракта. На служебном автомобиле сотрудники военкомата отвезли его в поликлинику для сдачи необходимых анализов. Завтра после обеда результаты анализов будут готовы, после чего мужчина пройдет медицинскую комиссию в здании военного комиссариата. Мы подготовим все документы. И завтра также в военном комиссариате без выезда в Казань мужчина подпишет контракт с Министерством обороны России», — рассказал военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов.

Контракт можно подписать на 1, 2, 3 или 5 лет. Благодаря комплексному подходу процесс подписания контракта на службу становится более быстрым и эффективным.

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