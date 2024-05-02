Контрактникам ВС РФ и их семьям бесплатно предоставляется юридическая и социальная помощь

При подписании контракта с Минобороны гражданин получает статус военнослужащего ВС РФ, который дает право пользоваться определенными льготами, сообщили в Военкомате РТ.

«В Татарстане действуют региональные меры поддержки заключивших контракт граждан, поддержку также получают члены их семей. Военнослужащий может быть уверен, что, пока он защищает Родину, о его семье позаботятся», – рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Так, семьям предоставят бесплатную юридическую и психологическую помощь, окажут социальную помощь пожилым родственникам контрактника, предоставят детям места в детском саду, а школьники и учащиеся колледжей будут обеспечены бесплатным питанием.

Кроме того, военнослужащий может рассчитывать на кредитные каникулы и бюджетные места для обучения детей в вузах, а также на бесплатные медицинские услуги, лекарства и медикаменты и на право на военную пенсию после 20 лет воинской службы.