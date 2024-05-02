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СВО 2 мая 2024 10:28

Контрактникам ВС РФ и их семьям бесплатно предоставляется юридическая и социальная помощь

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При подписании контракта с Минобороны гражданин получает статус военнослужащего ВС РФ, который дает право пользоваться определенными льготами, сообщили в Военкомате РТ.

«В Татарстане действуют региональные меры поддержки заключивших контракт граждан, поддержку также получают члены их семей. Военнослужащий может быть уверен, что, пока он защищает Родину, о его семье позаботятся», – рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Так, семьям предоставят бесплатную юридическую и психологическую помощь, окажут социальную помощь пожилым родственникам контрактника, предоставят детям места в детском саду, а школьники и учащиеся колледжей будут обеспечены бесплатным питанием.

Кроме того, военнослужащий может рассчитывать на кредитные каникулы и бюджетные места для обучения детей в вузах, а также на бесплатные медицинские услуги, лекарства и медикаменты и на право на военную пенсию после 20 лет воинской службы.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40, тел. 8843 221 44 52
#Минобороны #служба по контракту
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