Контрактник: «Я ушел на фронт, чтобы поддержать своих друзей»

Антон Сапожников, заключивший контракт на прохождение военной службы в зоне СВО, рассказал, что отправился на фронт, чтобы поддержать друзей. Об этом он сообщил во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ».

«У меня трое сыновей от года до четырнадцати лет. Семья как восприняла? Сказали: "Ну, тебя бесполезно отговаривать. Мы тобой гордимся". С женой мы в браке восемь лет, она держится, виду не показывает, но видно, что переживает», – рассказал Антон.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Мужчина поделился, что ушел на фронт чтобы, поддержать своих друзей, которые подписали контракт еще до начала СВО.

«Я давно собирался, но в силу некоторых обстоятельств не мог отправиться в зону СВО. И вот, как-то пришел узнать, и в этот же день подписал контракт», – рассказал он.

О своем решении Антон нисколько не жалеет и советует всем следовать по его пути.

«Ребята, у кого есть сомнения, откиньте их. Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Там все свои, все вас ждут», — сказал боец.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает кол-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.