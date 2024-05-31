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Контрактник СВО из Бавлов: «Поехать на передовую было моей целью»
Участник специальной военной операции, военнослужащий по контракту с позывным Дизель из Бавлов служит в зоне СВО более года, с января 2023 года. Сперва он находился в Донецке, в данный момент проходит службу в Херсонской области.
На военно-патриотических сборах он рассказал ребятам о своей службе и героях-сослуживцах, а также о том, какими качествами должен обладать защитник Отечества. Любознательные юные бавлинцы приготовили для гостя много вопросов, в основном про то, как должен вести себя военнослужащий в армии, как обустроен их быт.
«У меня было много знакомых – бывших сотрудников полиции, они уже знали, что я туда еду. Вот сейчас вместе держимся, в принципе нормально, хорошо всё. Общение хорошее, конфликтов практически не бывает. Командование очень хорошее», — поделился он.
Также участник СВО рассказал про армейский быт и о том, как часто приезжает из родных мест гуманитарная помощь.
«С едой там проблем нет, с водой тоже, все есть. Гуманитарка постоянно приезжает, ее все время доставляют. В основном нам присылают с Юго-Востока Татарстана: Бавлы, Альметьевск, Бугульма доставляет, Муслюмово, Сарманово. Они непосредственно приезжают на позиции к нам, адресные посылки даже есть. Или просто что-то попросишь, привозят сразу», — рассказал он.
О том, почему он сегодня в зоне СВО, Дизель отвечает без раздумий.
«Когда началась СВО, я думал, она быстро начнется, быстро и закончится. На самом деле война, как оказалось, очень тяжелая, я уже рвался туда, я должен был ещё в сентябре 2022 поехать, не получилось. Но для меня это было целью — поехать туда, участвовать», — сказал боец.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более интересными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, а каждый месяц им выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Айгуль Габдрафиковой. Фото предоставлено Булатом Минязовым.
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