Контрактник СВО из Бавлов: «Поехать на передовую было моей целью»

Участник специальной военной операции, военнослужащий по контракту с позывным Дизель из Бавлов служит в зоне СВО более года, с января 2023 года. Сперва он находился в Донецке, в данный момент проходит службу в Херсонской области.

На военно-патриотических сборах он рассказал ребятам о своей службе и героях-сослуживцах, а также о том, какими качествами должен обладать защитник Отечества. Любознательные юные бавлинцы приготовили для гостя много вопросов, в основном про то, как должен вести себя военнослужащий в армии, как обустроен их быт.

«У меня было много знакомых – бывших сотрудников полиции, они уже знали, что я туда еду. Вот сейчас вместе держимся, в принципе нормально, хорошо всё. Общение хорошее, конфликтов практически не бывает. Командование очень хорошее», — поделился он.

Также участник СВО рассказал про армейский быт и о том, как часто приезжает из родных мест гуманитарная помощь.

«С едой там проблем нет, с водой тоже, все есть. Гуманитарка постоянно приезжает, ее все время доставляют. В основном нам присылают с Юго-Востока Татарстана: Бавлы, Альметьевск, Бугульма доставляет, Муслюмово, Сарманово. Они непосредственно приезжают на позиции к нам, адресные посылки даже есть. Или просто что-то попросишь, привозят сразу», — рассказал он.

О том, почему он сегодня в зоне СВО, Дизель отвечает без раздумий.

«Когда началась СВО, я думал, она быстро начнется, быстро и закончится. На самом деле война, как оказалось, очень тяжелая, я уже рвался туда, я должен был ещё в сентябре 2022 поехать, не получилось. Но для меня это было целью — поехать туда, участвовать», — сказал боец.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более интересными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, а каждый месяц им выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону