23-летний контрактник из Нижнекамска погиб в спецоперации на Украине

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ.

Во время специальной военной операции на Украине погиб 23-летний контрактник из Нижнекамска Антон Тедиков. Соболезнования родным и близким молодого человека выразили руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, представители Нижнекамского городского совета, совета района, исполкомы района и города.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким настоящего солдата. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина. Вечная слава герою Родины», — говорится в соболезновании.

Антон Тедиков родился в селе Городище Нижнекамского района в 1999 году. С 1-го по 7-й классы обучался в Кармалинской средней школе Нижнекамского района, с 8-го по 9-й — в гимназии №34. После 9-го класса поступил в Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева, который окончил в 2019 году.

Военную службу проходил в Уссурийске, затем заключил контракт и 6 января 2022 года был переведен в Белогорск. Служил водителем отделения обеспечения подвижного хлебозавода. Дома его ждали родители и брат.

Церемония прощания с Антоном Тедиковым состоится 6 июля в 11.00 возле Монумента Победы в Нижнекамске.

