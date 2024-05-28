Контрактник из Челнов о службе на СВО: В налете накрыли польских наемников

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащему с позывным Япон из Набережных Челнов — 30 лет. Свой позывной он взял в честь прадедушки — участника Великой Отечественной войны. Мужчина тоже хотел быть таким же защитником Отечества. Со школьной скамьи мечтал стал разведчиком. В 2016 году был на Северном Кавказе. Выполнял задачи в Чечне и Дагестане. На одном из таких заданий он вместе с другими товарищами ликвидировал опасных террористов. В 2019 году Япон подписал контракт на военную службу, а далее принял участие в специальной военной операции.

За его плечами немало подвигов. Об этом свидетельствуют и награды. По словам военного, самые значимые для него «За отвагу» и «За боевые заслуги». Их он получил в зоне проведения СВО. Так, вместе со своими боевыми товарищами он ликвидировал польских наемников. Они увидели их ротацию.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Совершили вот этот дерзкий налет. Накрыли, так скажем, негодяев. К наемникам у нас жалости не было. К украинцам мы еще с пониманием относились, потому что кого-то мобилизовали, с улицы забрали, — все равно мы все люди», — признался военнослужащий.

По словам мужчины, он решил подписать контракт на военную службу, так как защита Родины в приоритете. На СВО он сам хотел пойти. Не мог видеть страдания мирного населения, признается боец.

«Местное население — они очень переживали. Они к нам подходили и просили: „Вы, — говорят, — нас только не оставляйте, иначе нас, так скажем, уничтожат“. Украинцы не жалели своих. У них все просто было: „Если с нами уходить не хочешь, значит ты — враг, значит ты — предатель“. Вот такое отношение было. Все просто для них», — поделился Япон.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Семья военнослужащего всегда и во всем поддерживает его. Для них он герой и пример мужества.

«Не каждый возьмет на себя ответственность вернуться за своими раненными товарищами на поле боя. Это очень многое говорит о человеке. Он не побоялся. Он сказал: „Вы оставайтесь здесь на более безопасном месте. Я сам вернусь“», — рассказала жена военнослужащего Дарья.

Сам военнослужащий себя героем не считает. Говорит, это долг — защищать Родину. Но тем не менее, им также оказывается мера поддержки. Это касается контрактников, которые решили заключить контракт на военную службу.

«Граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту получают единовременную денежную выплату в размере 505 тысяч рублей от Республики Татарстан и 195 тысяч рублей от Министерства обороны. Общая сумма единовременной выплаты составляет 700 тысяч рублей. Дополнительно при убытии в воинские части, военнослужащие получают обмундирование, необходимое для прохождения военной службы», — пояснил старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Руслан Авхадиев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Отметим, выплаты могут доходить до 1 млн рублей с учетом материальной помощи от муниципалитетов и предприятий. Это касается тех граждан, которые подпишут контракт в первые два летних месяца на территории Татарстана. Он заключается сроком на один год и более. Для этого достаточно обратиться в военкоматы.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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