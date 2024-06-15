Контрактник из Буинска награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества

Гвардии ефрейтор Алмаз Багаутдинов из Буинского района защищает Родину с первых дней начала специальной военной операции. О награждении родителям с места службы сына сообщают не впервые. Еще недавно ему вручили медаль «За боевые отличия» Министерства обороны России. В этот раз молодой человек отправил и фото, на котором запечатлен в момент прикрепления государственной награды на грудь командованием на месте боевой службы.

«Мама, как у вас дела? Меня опять наградили», — написал Алмаз несколько строк. По словам Рамии Багаутдиновой, любовь ее ребенка к Отчизне для нее большая гордость, а самая большая радость — весть о том, что он жив и здоров.

Алмаз Багаутдинов — выпускник Буинского ветеринарного техникума. Получил юридическое образование. Физически подготовленный парень проходил учебку в Астрахани, а срочную службу — на военно-морском флоте в Дагестане.

Тогда Алмазу предложили службу по контракту. После демобилизации Алмаз устроился на работу в отдел внутренних дел Казани. А спустя некоторое время сказал матери, что у него есть желание продолжить службу по контракту. «Я все разузнаю, а потом посоветуюсь с вами», — сказал он.

Рамия и Ильдус переживали, но противиться желанию сына не стали. Его отправили в десантные войска в Анапу. От отпуска до отпуска пролетели 8 лет. А о том, что 24 февраля 2022 года Алмаз уехал на место проведения специальной военной операции они даже не знали.

«Всегда так было, и сейчас. Он не рассказывал нам о военной ситуации, тяготах. Всегда говорил: „Мама, все хорошо, за меня не переживайте“. Что я пережила в первые дни начала военной операции, сама только знаю. Тогда нас очень поддержали коллеги, руководство и даже незнакомые люди. Это может понять только тот, кто сам пережил такое», — рассказала мама бойца.

«Пусть дети будут живы и здоровы, таких, как мы, кто ждет детей, много. Вот сейчас звонят, увидев в городе большое фото Алмаза, выражают свои пожелания. И на душе становится как-то легче», — говорит Рамия Багаутдинова.

Алмаз Багаутдинов также награжден орденом Мужества. Указом Президента России орденом награждают героев, проявивших героизм на поле боя.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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