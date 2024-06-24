Контрактник батальона «Алга»: «Не смог спокойно наблюдать, как фашизм приходит к власти»

«До СВО я не был в горячих точках – за моей спиной не было ни Чечни, ни Афгана»

Командир минометного расчета, младший сержант Альфред Хайбуллин с позывным Старый пробыл на СВО полгода. Он ушел добровольцем в батальон «Алга» и был отправлен домой по достижении предельного возраста.

«Сейчас мне 52 года, тогда порог был 50 лет, поэтому меня списали», – рассказывает он.

Альфред получил статус ветерана боевых действий и теперь занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

«До СВО я не был в горячих точках. За моей спиной не было ни Чечни, ни Афгана, это был мой первый боевой опыт. В 91-м году я служил в армии, в береговой охране морфлота», – рассказывает ветеран СВО.

Говорит, что сменить привычный образ жизни и уйти на фронт он решил, чтобы продолжить дело дедов, которые искореняли фашизм.

«Я работал в дербышкинском интернате водителем, у меня была обычная работа, но я не смог смотреть, как фашизм приходит к власти. Не многие меня поймут. Наши деды выгнали этих нацистов, а тут они снова подняли голову. Этого, конечно, и стоило ожидать, потому что на Западной Украине это все процветало и все это знали. Эту заразу, этот гнойник в Советском Союзе постоянно прижигали, так скажем, давали таблетки, чтобы оно не развивалось. А после развала СССР таблетки закончились, и оно начало прогрессировать», – объясняет Альфред.

«Никакая зарплата не стоит человеческой жизни»

И такая мотивация была у всех, кто вступил в батальон «Алга», добавил герой.

«Кто-то считает, что туда идут зарабатывать деньги. Но они не понимают, что никакая зарплата не стоит человеческой жизни. Все пацаны пошли туда, чтобы прогнать этих нацистов. Фашисты до начала СВО выкрикивали свои лозунги, носили нашивки, а сейчас они ведут себя совсем по-другому. Они поняли, что ошибались, и теперь просто перевели стрелки, говорят, что Россия борется не против фашистов, а против обычных людей», – рассказывает он.

Старый пообщался с гражданскими в зоне боевых действий и был удивлен их реакции, когда он не стал скрывать лицо за балаклавой.

«Почему я должен прятать лицо, если пришел, чтобы спасти их от нацистов?» – задается вопросом боец.

Альфред держал оборону под Херсоном, долго стоял с батальоном в селе Калининское и в других населенных пунктах.

«Нам помогают волонтеры – шьют маскировочные сети, масхалаты, термобелье»

Говорит, что очень помогают волонтеры, благотворительные организации, а теперь, когда он уволен, и сам подключился к процессу.

«Я пригонял нашим ребятам военный “КАМАЗ”. Его купили спонсоры. Сначала я пригнал его из Челнов в Казань, тогда как раз бойцы из “Алги” приехали в отпуск, местные жители подключились, и мы вместе собрали гуманитарку, погрузили и отправили все на фронт. Мои родственники скинулись деньгами на солярку – это большая статья расходов. В общем, полностью машину укомплектовали», – говорит он.

Альфред говорит, что добрые люди находятся постоянно – они помогают закупать дроны, средства для РЭБ, чтобы глушить беспилотники, машины и прочую технику.

«Нам помогает очень много разных объединений волонтеров – они шьют маскировочные сети, масхалаты, белье, термобелье. В этот раз отправляли гуманитарку в детский дом Луганска, опять же наши девчонки все собрали. Кто-то возмущается, почему люди все это сами собирают. А вы вспомните Великую Отечественную войну – люди даже самолеты покупали на свои деньги и танки. Их даже потом именами тех людей называли, кто жертвовал средства», – обратил внимание боец.

В «Алге» технику именами спонсоров не называли, но были случаи, когда имя само собой привязывалось к какой-нибудь технике.

«У нас была Люся-бензовоз. Не знаю, почему так назвали. Просто Люся», – улыбаясь, рассказал Альфред.

«Потом она погибла – подорвалась на мине», – вдруг погрустнел он.

«Мне очень повезло – ни одного осколка в меня не прилетело»

Старому часто говорят, что он везунчик, ведь за полгода в зоне боевых действий он не получил ни одного ранения.

«Контузия у нас ранением не считается. Если это не учитывать, то мне очень повезло – ни одного осколка в меня не прилетело», – говорит он.

Он запомнил самое страшное сражение, в котором ему довелось побывать, но и тогда ему снова улыбнулась удача.

«Мы же минометчики – мы не ходим в бой, не участвуем в стрелковых боях, но по нам всегда работают минометчики противника, артиллерия, танки. Потому что для пехоты минометы – страшное оружие. Ну и самый, наверное, мощный бой произошел в поселке Калининский. Мы стояли на обороне. Начался стрелковый бой. “Укропы” пошли на нас, и нам дали координаты, по которым нужно отработать. Очень радовало, что когда мы отработали, выстрелы с той стороны становились все тише и тише. Мы поняли, что отбили атаку, – это было как бальзам на сердце. Но зато потом нас как начали месить», – вспоминает он.

Альфред вспоминает, что его минометный расчет отошел и засел в подвале кирпичного здания.

«По нам тогда целый день отрабатывали. Они только затихали, мы начинали работать по координатам, и тут же опять по нам начинали бить. В тот день по нам и минометы, и танк работал, и американская стволка – она бьет четко и сильно. Единственное, после трех-четырех выстрелов ее надо поправлять, а вэсэушники не умеют этого делать. Они стреляют и убирают ее. Поэтому нам и повезло. Но молотили нас целый день – мы пришли туда с рассветом и ушли уже затемно. Над нами еще “птичка” висела – очень высоко, обычно их слышно, а тут мы ее даже не видели, и она передавала данные о нас. Стены ходуном ходили, но дом тот устоял тогда, правда, потом они все равно его с землей сровняли», – рассказывает Альфред.

«На страх там времени нет»

По словам Альфреда, страха в такие моменты он не испытывал.

«Там на это времени нет. Ты больше сконцентрирован на бое. А потом, когда все затихает, начинаешь осмысливать и понимать, что все могло закончиться совсем по-другому», – отметил боец.

Альфред несколько раз ездил «за ленточку», чтобы доставить ценный груз, но сейчас больше делает упор на патриотическое воспитание молодежи.

«Я вместе с другими бойцами сотрудничаю с Фондом “Защитники Отечества”. Нас часто просят выступить перед школьниками или студентами. Мы проводим “Уроки мужества” и рассказываем детям и молодежи про свой боевой опыт. Понимают ли дети, что такое война? Не все, все ведь зависит от родителей, а у нас не до всех взрослых до сих пор дошло, что происходит», – поделился боец.

Но добавляет, что будущее поколение дает хорошие надежды.

«Как-то мы приехали в институт, ко мне подошла девушка и спросила, как ей попасть на СВО. И парни часто подходят с таким же вопросом. А им даже 18 лет еще нет. Конечно, я благодарю их за патриотизм и советую получить сначала образование – они ведь наше будущее. Это будущие инженеры, строители, проектировщики – те, в ком страна очень нуждается. Вот когда мы победим, именно они будут отстраивать новые регионы страны, поднимать нашу Россию», – отметил Альфред.

«Те, кто до сих пор думает, должны, наконец, сделать выбор настоящего мужчины»

Ребята на таких «Уроках мужества» всегда благодарят бойцов за участие в СВО и за защиту страны. Иногда «спасибо» можно услышать даже от прохожих, добавил Альфред.

Он вспоминает, что после возвращения домой не верилось, что больше не слышны взрывы и не нужно быть всегда начеку, в ожидании вражеского огня.

«Мне казалось, что я просто приехал в отпуск, и очень хотелось вернуться назад, и сейчас хочется. Я вспоминаю, когда туда пошел, не думал о выплатах каких-то. Мне нужны были деньги только для того, чтобы дома семья моя ни в чем не нуждалась, пока я страну защищаю. Идти туда нужно точно не за деньгами – в первую очередь нужно понимать, что ты идешь туда фашистов бить. Те, кто идут за деньгами, очень плохие бойцы. А те, кто идут по контракту, это люди, которые осознали, что надо Родину защищать. И такие люди там нужны. Страна нас и наши семьи поддерживает, эти выплаты помогают нашим семьям. Поэтому те, кто до сих пор раздумывает, должны наконец-то решиться и сделать выбор настоящего мужчины», – подытожил Альфред.

Фотографии предоставлены Альфредом Хайбуллиным