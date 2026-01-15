Контракт в Войсках беспилотных систем заключается на год и не продлевается автоматически

Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Об этом «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Виктор Никитин.

«При желании человек может уволиться по истечении срока. Также обязательно и то, что прошедший отбор в ВБС проходит обучение по программе для специалистов беспилотных систем. Обучение идет в учебной сети Министерства обороны РФ в течение двух месяцев», – рассказал Виктор Никитин.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем, служба 117 открыла отдельную горячую линию, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

О создании этого рода войск 21 ноября сообщил полковник Сергей Иштуганов – заместитель начальника Войск беспилотных систем. До этого в разных войсках существовали подразделения, которые занимались ведением боя с помощью беспилотников.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

С 1 января в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ – это одна из самых высоких выплат в стране. Данная выплата формируется из двух составляющих: 2,5 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство.

Кроме того, именно в Татарстане на сегодня действует почти 3 тысячи мер поддержки для участников СВО и их семей.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.