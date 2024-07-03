Контракт Свечникова – обуза для «Ак Барса»: что делать казанцам со звездным нападающим

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников может покинуть команду в ближайшие месяцы Фото: ak-bars.ru

Зарплата Свечникова слишком высока, чтобы руководству «барсов» держаться за хоккеиста

Из Северной Америки «Ак Барс» забирал Евгения Свечникова с огромными ожиданиями. Изначально планировалось, что нападающий со своим многогранным опытом выступления в НХЛ заменит ушедшего в «Коламбус» Дмитрия Воронкова. В первые недели после трансфера Свечников действительно заигрывался в звене с Александром Радуловым и Ильей Сафоновым. Однако тренерский штаб казанцев быстро понял, что химии в тройке у хоккеистов не сложилось.

Никто не спорит с тем, что Свечников – талантливый хоккеист с достойным катанием и неплохим броском. Проблемы Евгения кроются скорее в его характере. После приезда в Россию Свечников, дав несколько интервью, сразу сообщил о трудностях с адаптацией. Мол, и площадки в КХЛ другие, и шайба не так катится, как в НХЛ, и к скоростям надо привыкнуть. В общем, собрал оправданий на сезон вперед.

«Почему непросто выступать в КХЛ? Мне проблемы доставляет площадка огромная. Все эти раскаты… Ты тратишь огромную долю энергии просто из-за размеров коробки. Не мне судить, но это глупо играть на больших площадках», – заявил, к примеру, Свечников в интервью Sport24.

В регулярном чемпионате 2023/2024 Свечников провел всего 31 матч из 68, то есть фактически меньше половины. По результативности (8+5) форвард не вошел в десятку лучших нападающих «Ак Барса». Даже Никита Дыняк и Артем Лукоянов, выступая в четвертом звене, в прошлом сезоне набрали больше.

В первые недели после трансфера Свечников действительно заигрывался в звене с Александром Радуловым и Ильей Сафоновым Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» планирует подписать еще нескольких новичков, контракт Свечникова – обуза для казанцев

Понятно, что сквозь призму времени двухлетняя сделка со Свечниковым – одна из самых провальных для «Ак Барса» за последние годы. Но сейчас вопрос финансовой составляющей контракта нападающего стоит особенно остро. В первый сезон по соглашению Евгений Свечников зарабатывал 40 млн рублей, во второй год зарплата форварда составит уже 75 млн рублей за сезон. На данный момент экс-хоккеист «Сан-Хосе» – второй самый высокооплачиваемый игрок в «Ак Барсе» после Дмитрия Яшкина, зарплата которого – 90 млн рублей за сезон.

К началу июля, когда в планах казанцев подписать сразу нескольких нападающих – канадца Ника Петана и Александра Барабанова, контракт Свечникова выглядит абсолютно нецелесообразным. «Ак Барс» в своем положении может избрать два пути: или переподписать соглашение, или расстаться с хоккеистом в принудительном порядке. Но тогда казанцам придется выплатить Свечникову неустойку за досрочный разрыв соглашения.

О сумме этой неустойки можно только догадываться, но вряд ли она мала, потому что в противном случае о прекращении сотрудничества со Свечниковым болельщики «Ак Барса» узнали бы уже в первый день межсезонья.

Двухлетняя сделка со Свечниковым – одна из самых провальных для «Ак Барса» за последние годы Фото: ak-bars.ru

Куда отправиться Свечникову?

Вот это вопрос интересный, учитывая прошедший провальный сезон Свечникова. С показателями форварда в минувшем регулярном чемпионате, конечно, наивно рассчитывать на топ-клуб КХЛ. С перспективами вернуться в Северную Америку Евгению, пожалуй, тоже нужно попрощаться. Воспитанник казанского клуба оказался не нужен ни одной команде НХЛ еще по итогам позапрошлого сезона.

Вряд ли с 13 очками за 31 матч Свечников понадобится сейчас даже андердогам лиги. Максимум, который агент нападающего может выбить за океаном, – двусторонний контракт с началом сезона в АХЛ. Но даже такой вариант кажется фантасмагорией, принимая во внимание, например, положение лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева (23+66), который так же рассчитывает вернуться в НХЛ, но понимает, что, скорее всего, будет вынужден подписать двустороннее соглашение без гарантий выступления в первой команде.

В теории «Ак Барс» мог бы обменять Евгения Свечникова в другой клуб КХЛ. Но тут опять же возникает загвоздка: кто из середняков лиги потянет зарплату нападающего? Разве что хабаровский «Амур», который с увеличенным финансированием готов звать любого более-менее звездного хоккеиста. Лишь бы человек был готов полететь на Дальний Восток.

Как уже было сказано ранее, достоинств у Свечникова как у хоккеиста предостаточно. Добавим еще, что нападающий прекрасно себя чувствует в силовом хоккее. В нынешних реалиях КХЛ это крайне полезное качество.

Тем не менее при всех положительных свойствах Евгения Свечникова все равно наружу вылезает его довольно капризный характер. Если нападающий не захотел выдать свой максимум в «Ак Барсе», топ-команде КХЛ, то чего уж говорить о трансфере в клуб-середняк лиги. Свечникову необходима мощнейшая перезагрузка, но вот где ее пройти, в какой команде – дилемма не из легких.

Фото на анонсе: ak-bars.ru