Контракт с Минобороны могут подписать ограниченно годные граждане до категории «B»

Подписать контракт с Минобороны РФ могут также ограниченно годные граждане до категории «B» включительно, сообщили в Военкомате РТ.

«В соответствии с Указом Президента РФ «об объявлении частичной мобилизации в РФ» подписать контракт могут граждане ограниченно годные к службе по состоянию здоровья – до категории «В» включительно. Исключение составляют лица, больные сахарным диабетом, эпилепсией, онкологией, бронхиальной астмой, туберкулезом и т.д. Перечень заболеваний, при наличии которых с гражданином не будет заключен контракт, включает 26 заболеваний», – рассказал «Татар-информу» офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Егор Горячев добавил, что узнать, есть в этом списке интересующее вас заболевание, можно в военном комиссариате или в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Казань, ул. Аэропортовская д. 1/40 лично или по телефону 8(843) 221-44-52.