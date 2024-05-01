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СВО 1 мая 2024 09:00

Контракт с Минобороны могут подписать ограниченно годные граждане до категории «B»

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Подписать контракт с Минобороны РФ могут также ограниченно годные граждане до категории «B» включительно, сообщили в Военкомате РТ.

«В соответствии с Указом Президента РФ «об объявлении частичной мобилизации в РФ» подписать контракт могут граждане ограниченно годные к службе по состоянию здоровья – до категории «В» включительно. Исключение составляют лица, больные сахарным диабетом, эпилепсией, онкологией, бронхиальной астмой, туберкулезом и т.д. Перечень заболеваний, при наличии которых с гражданином не будет заключен контракт, включает 26 заболеваний», – рассказал «Татар-информу» офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Егор Горячев добавил, что узнать, есть в этом списке интересующее вас заболевание, можно в военном комиссариате или в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Казань, ул. Аэропортовская д. 1/40 лично или по телефону 8(843) 221-44-52.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40, тел. 8 843 221 44 52.
#служба по контракту
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