Контракт Радулова и мифы про Яшкина: какие вопросы могут быть к лидерам «Ак Барса»

Всего в нынешнем сезоне Дмитрий Яшкин отыграл все 27 матчей, в которых забросил 16 шайб и оформил еще 5 результативных передач

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Голы Дмитрия Яшкина за «Ак Барс» не такие ценные?

Один из самых спорных вопросов в среде болельщиков «Ак Барса» звучит так: насколько важны для команды шайбы и очки Дмитрия Яшкина?

Всего в нынешнем сезоне лучший снайпер «барсов» отыграл все 27 матчей, в которых забросил 16 шайб и оформил еще 5 результативных передач при показателе полезности «+3». Мы разобрались, кому и когда забивал «король пятака», и можем смело заявлять, что утверждение о малой ценности его очков безосновательно.

С начала сезона лишь в сентябре Дмитрий забрасывал в играх с ЦСКА, «Трактором» и «Торпедо». А вот командам второго эшелона вроде «Куньлуня», «Сочи» и минского «Динамо» не забивал. На это нашлись те, кому свою статистику поднимать нужнее, – Евгений Свечников, Дамир Жафяров, Станислав Галиев, Илья Сафонов и далее по списку.

Был момент, когда Яшкин «замолчал». Вероятно, именно с того момента на трибунах и пошел ропот, что шайбы 23-го номера «барсов» не такие уж и ценные Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом был момент, когда Яшкин «замолчал» в двух «зеленых дерби» сентября, а между ними отметился хет-триком в ворота аутсайдеров из «Витязя». Вероятно, именно с того момента на трибунах и пошел ропот, что шайбы 23-го номера «барсов» не такие уж и ценные. Мол, забрасывает он в тех матчах, в которых и так все уже решено. Но, как мы уже писали выше, Яшкин и без того в сентябре забрасывал в важных играх. А во-вторых, не будь с «Витязем» тех самых трех шайб Дмитрия, поражение «Ак Барса» было бы неминуемо.

Далее его настигла осенняя хандра и пятиматчевый период без голов. Правда, после этого он успел отличиться против «Авангарда», ЦСКА, СКА и «Салавата Юлаева». Что касается ассистентских баллов, то у форварда передачи в матчах с ЦСКА, «Трактором», в первом «Зеленом дерби» и в матче с «Адмиралом» во Владивостоке.

Как видим, любые разговоры о малой ценности очков Дмитрия Яшкина как минимум спорны. Форвард забрасывает как середнякам, так и топ-командам. Безусловно, есть вопрос, что не всегда его шайбы становятся победными. Но такую претензию можно предъявить любому игроку «Ак Барса». К тому же невозможно забивать всегда только в самый нужный момент.

При внушительном игровом времени на льду Александр уже нередко выключается и взрывается эпизодически Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Александр Радулов тянет одеяло на себя в преклонном возрасте?

Еще одна претензия казанских болельщиков обращена к капитану «барсов» Александру Радулову. Якобы «Ак Барс» в своем нынешнем виде – это не команда Зинэтулы Билялетдинова, а команда Радулова. Он же решает, кого принять как «своего» в коллективе, и сам определяет, сколько времени проводить на льду в той или иной смене, игнорируя указания тренерского штаба.

Подобные домыслы косвенно подтверждаются большим игровым временем Александра, а также его непростым характером с тягой к перепалкам с окружающим миром.

Однако давайте отталкиваться от голых цифр, а не домыслов. Среднее игровое время Радулова на льду – 20:31 минуты за матч, из них в равных составах – 15:44. В большинстве он проводит 04:45 минуты за матч. При этом среднее количество смен за матч у капитана около двадцати – 19.68.

Все это в целом плюс-минус типичные показатели любого лидера в командах КХЛ или НХЛ. К примеру, «айс-тайм» Никиты Кучерова в «Тампа-Бэй» – 21:06, у Артемия Панарина – 19:02 за «Рейнджерс», у Коннора Макдэвида – 21:52 за «Эдмонтон». То есть капитан «Ак Барса» держится в соответствующем его роли «коридоре» главных звезд своих команд.

Александр все больше растрачивает энергию на споры с соперниками или судьями, и меньше ее остается на результативные действия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Другой вопрос – возраст Радулова. Очевидно, что в 37 лет пытаться сыграть во всех ключевых моментах – неэффективная растрата ресурса, которого у возрастных хоккеистов становится все меньше. Сравнимо это с тем, как богатый, но престарелый экс-бизнесмен ездит на молодежном спорткаре в надежде понравиться окружающим.

При внушительном игровом времени на льду Александр уже нередко выключается из игровых моментов и взрывается эпизодически.

У Радулова последний сезон по контракту в «Ак Барсе». Нужно ли продлевать?

Если во времена уфимской и армейской карьеры Радулов являлся условно «вечным двигателем», способным перезаряжаться прямо во время игры и продолжать «убивать» соперника после передышки на скамейке, то теперь эффективность форварда значительно снизилась. Александр все больше растрачивает энергию на споры с соперниками или судьями, и меньше ее остается на результативные действия. Отсюда и 11-матчевая серия без голов.

Разговоры генменеджера «барсов» Марата Валиуллина о ведущихся переговорах с «татарским дьяволом» о новом контракте начинают напоминать до боли похожую историю, что разворачивалась тремя годами ранее Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Потому и разговоры генменеджера «барсов» Марата Валиуллина о ведущихся переговорах с «татарским дьяволом» о новом контракте начинают напоминать до боли похожую историю, что разворачивалась тремя годами ранее. Тогда Валиуллин пытался выжать из давно потерявшего хватку Даниса Зарипова прежнюю эффективность и продолжал предлагать экс-капитану новые контракты. Чем обернулось это нежелание принимать новую реальность, все хорошо помнят.

Как бы менеджменту «Ак Барса» не наступить на те же грабли и не передержать хоккеиста, доигрывающего на высоком уровне свои последние сезоны. Для Радулова это последний полноценный сезон, в котором он способен принести именно лидерскую пользу. Он еще готов брать игру в свои руки, заряжать команду эмоциями и взрываться самому. Однако всплески эти становятся все реже, а разговоры и суета не уменьшаются.

Кажется, условия нового договора надо рассматривать с неким дисконтом, если вообще Радулова оставлять в «Ак Барсе».

Фото на анонсе: ak-bars.ru