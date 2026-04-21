«Контракт как альтернатива»: в Нижнекамске растет интерес к службе среди молодежи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Татарстане продолжается набор на военную службу по контракту. Все чаще молодые люди рассматривают ее как альтернативу срочной службе.

В числе очередных кандидатов из Нижнекамска – группа молодых людей, прошедших медицинский осмотр и находящихся на этапе оформления документов. Один из них, Максим Цехов, приехал в Нижнекамск из Ростова.

«Над Ростовом очень часто начали прилетать беспилотники, много родственников в Ростове и хотелось бы поучаствовать в том, чтобы этого было меньше. Чтобы родственники были спокойными и спали ночами спокойно», – отметил он.

Еще двое молодых людей выбрали для службы Африканский корпус. Это направление не предполагает участия в активных боевых действиях, при этом уровень подготовки военнослужащих остается высоким. Для них контракт стал альтернативой срочной службе.

«Я сам по себе мерзляк, мне легче переносить жару. Да и я прожил в Краснодаре большую часть своей жизни», – рассказал кандидат с позывным Лесник.

Как отмечают в военном комиссариате, для желающих служить в Африканском корпусе предусмотрен отдельный отбор и трехмесячная подготовка в учебных центрах.

После этого военнослужащие направляются к месту службы.

«Я бы предложил молодым людям, если они изъявили желание, именно в африканский корпус тоже рассматривать. Условия такие же, выплаты такие же, но в африканский корпус отбор идет отдельно. Их готовят в течение трех месяцев в учебных центрах и далее направляют для прохождения службы», – сообщил военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.

С начала года из Нижнекамска на военную службу по контракту отправились 170 человек. Набор продолжается.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

