Контр-адмирала в отставке Коваленко осудили за хищение 592 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд приговорил отставного контр‑адмирала Николая Коваленко к 4 годам 6 месяцам колонии по делу о хищении 592 млн рублей Минобороны. Однако из‑за болезни его освободили от реального отбывания наказания. Также ему назначен штраф в 500 тысяч рублей, передает ТАСС.

Другие фигуранты дела получили реальные сроки в колонии общего режима:

Василий Витченко – 3 года 6 месяцев и штраф 400 тысяч рублей, лишен звания;

– 3 года 6 месяцев и штраф 400 тысяч рублей, лишен звания; Андрей Клокоцкий – 3 года и штраф 400 тысяч рублей;

– 3 года и штраф 400 тысяч рублей; Замир Ахмедов – 4 года и штраф 500 тысяч рублей;

– 4 года и штраф 500 тысяч рублей; Муталиб Эмиралиев – 8 лет и штраф 800 тысяч рублей;

– 8 лет и штраф 800 тысяч рублей; Евгений Мурашев – 3 года и штраф 500 тысяч рублей;

– 3 года и штраф 500 тысяч рублей; Вадим Мовчан – 5 лет 6 месяцев и штраф 500 тысяч рублей, лишен звания.

Всех осужденных, кроме Коваленко, взяли под стражу в зале суда. Минобороны пыталось взыскать ущерб, но суд отказал.

По версии следствия, в 2013–2017 годах фигуранты похитили деньги, выделенные на четыре госконтракта по ремонту ЗИП, которые были заключены с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор». Компании под видом отремонтированных ЗИП за 592 млн рублей по факту поставляли непригодные, которые в 2012 году были куплены на Украине за 40 млн рублей.