Контакты с ШОС и БРИКС, фильм и премии: как «Лига студентов» Татарстана встретит 30 лет

В этом году «Лиге студентов» Татарстана исполняется 30 лет. В юбилейный год готовят множество масштабных проектов, а ближайшим крупным мероприятием обещает стать церемония награждения премии «Студент года». Чего еще ждать от организации в честь праздника и кого она привезет в республику – в материале «Татар-информа».





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Студент года» – это одно из ключевых мероприятий сообщества учащихся вузов Татарстана. Именно здесь определяют самых достойных и активных ребят, их труд высоко оценивают и вручают награды.

В этом году церемония награждения состоится 27 января в КРК «Пирамида». На премию поступило рекордное количество заявок – почти 600. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Мы видим растущий интерес к премии «Студент года РТ». В этом году заявок стало на 200 больше. Напомню, что премия включает по 10 индивидуальных и коллективных номинаций. Это одно из ключевых событий молодежной политики нашей республики», – подчеркнул он.

Премия «Студент года» – это не только возможность отметить успехи студентов, но и площадка для формирования кадрового потенциала республики. Здесь учащиеся могут заявить о себе и привлечь внимание работодателей, добавил Кадыров.

«Обладатель Гран-при получит возможность обучения по программе «Алгарыш» в любом вузе России и других стран мира, включая Китай, Малайзию, Индию и другие», – добавил президент «Лиги студентов РТ» Шамиль Якупов.

В прошлом году главный приз получила Светлана Вяткина из Набережных Челнов. Победа тогда стала одним из самых ярких событий в жизни, заявила сама девушка.

«Это событие было наполнено огромным количеством эмоций. На стадии подготовки – желание показать себя, переживания и волнения. Во время церемонии награждения – счастье, радость и гордость. Для меня было безумно ценно привезти победу в Набережные Челны», – поделилась она.

По ее словам, завоевание Гран-при премии «Студент года РТ» в прошлом году стало серьезным стимулом для дальнейшей работы и профессионального роста.

В прошлом году главный приз получила Светлана Вяткина из Набережных Челнов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Про студенчество Татарстана снимут документальный фильм

Юбилей «Лиги студентов» Татарстана будет отмечаться 19 марта. Именно в этот день 30 лет назад была учреждена организация. К знаменательной дате будет снят фильм о развитии студенчества на территории республики. Премьерный показ состоится в KazanMall, рассказал «Татар-информу» Шамиль Якупов.

«Мы начинаем снимать фильм о студенчестве и Лиге, как они развивались и росли. Будет интересно сравнить ситуацию 30 лет назад и сейчас. Тогда были другие общежития, условия, сама республика была иной. Сегодня Казань – это главный студенческий город страны и точка притяжения», – отметил собеседник агентства.

По его словам, название для фильма еще не придумано, но ему самому нравится вариант «Лига студентов»: 30 лет вместе со студенчеством». После премьеры фильм будет распространяться в вузах и ссузах Татарстана.

Шамиль Якупов: «Обладатель Гран-при получит возможность обучения по программе «Алгарыш» в любом вузе России и других стран мира» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На «Лига форум» пригласят студентов из ШОС, БРИКС и ОИС

Повышение статуса в этом году ждет образовательный студенческий проект «Лига форум». На него планируют пригласить участников из других стран, продолжил Якупов.

«Лига форум» будет проходить с 1 по 20 августа. Мы планируем сделать его международным с приглашением студентов из стран ОИС (Организация исламского сотрудничества), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС. Мы уже получили всю необходимую поддержку», – заявил собеседник агентства.

По его словам, «Лига форум» станет первым в истории Татарстана международным студенческим саммитом. И в целом в стране только Всемирный форум молодежи может похвастаться таким международным разнообразием студенческого сообщества, какое соберется в республике в дни «Лиги форума».

Юбилей «Лиги студентов» Татарстана будет отмечаться 19 марта. Именно в этот день 30 лет назад была учреждена организация Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Лига студентов» проведет тур по всем вузам Татарстана

Знаковым событием обещает стать большой тур «Лиги студентов РТ» по всем вузам республики, чтобы посвятить первокурсников в студенческую жизнь, а также выслушать обращения учащихся с разными вопросами.

«У нас запланирован тур по всем вузам Татарстана с программой «Первая лига» для первокурсников. За три дня в каждом вузе мы встретимся с администрацией, чтобы ответить вместе с ними на актуальные вопросы студентов, проведем образовательные лекции», – пояснил Шамиль Якупов.

Кроме того, с каждым вузом будет заключено соглашение о сотрудничестве. В последний раз «Лига студентов» проводила такой тур в 2011 году.

В заключение Якупов сообщил, что запланировано и переподписание трехстороннего соглашения между Правительством Татарстана, Советом ректоров вузов и «Лигой студентов РТ».