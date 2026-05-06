Контакт-центр «Работы России» в Татарстане обработал 9 тыс. обращений с начала года

С начала года специалисты контакт-центра кадрового центра «Работа России» Республики Татарстан обработали около 9 тыс. обращений от людей и работодателей республики. Ежедневно операторы принимают примерно 265 звонков, а за неделю эта цифра достигает 857, сообщает пресс-служба ЦЗН по РТ.

«Чаще всего звонят соискатели. Их интересуют вопросы постановки на учет в качестве безработного для получения пособия, условия бесплатного профессионального обучения, а также меры поддержки по социальному контракту. Значительная часть звонков поступает от родителей, желающих трудоустроить подростков в возрасте 14–16 лет, и женщин в декрете, которые уточняют информацию об обучении по нацпроекту «Кадры»», – рассказали в пресс-службе.

Работодатели интересуются порядком размещения вакансий на портале «Работа России». В числе популярных тем – взаимодействие с персональными кадровыми консультантами, условия квотирования рабочих мест и организации стажировок для людей с ограниченными возможностями здоровья, программы целевого обучения сотрудников.

«Дозвониться до оператора можно в среднем за три секунды, а большинство вопросов решаются в течение двух минут. Мы разъясняем работу цифровых сервисов портала и помогаем с оформлением документов. Обратная связь от населения позволяет оперативно обновлять базы знаний и улучшать сервис», – сообщил руководитель кадрового центра «Работа России» в РТ Тимур Муллин.