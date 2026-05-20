Консультации в ходе акции «Семейный автобус» получили 35 елабужских семей

Индивидуальные консультации детских психологов, репродуктологов, медиаторов и юристов получили 35 елабужских семей в ходе акции «Семейный автобус: традиции – в путь!». Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Задачи проекта – оказание адресной квалифицированной помощи семьям по широкому спектру проблем, укрепление института семьи, поддержка материнства, отцовства и детства, повышение роли родителей в воспитании здорового и гармонично развитого поколения», – отметила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

Инициатива реализована Управлением ЗАГС Кабинета министров РТ совместно с «Мастерской НКО», получившей грант Раиса РТ. Акция направлена на укрепление института семьи и поддержку традиционных ценностей. Ее главная цель заключается в оказании квалифицированной и доступной помощи для каждой семьи.

Проект продолжает движение по Татарстану. Следующим городом, который примет «Семейный автобус», станет Альметьевск.