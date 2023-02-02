Конструктор «Рубин»: какой основной состав выберет Юрий Уткульбаев для возвращения в РПЛ

До закрытия трансферного окна в Первой лиге осталось три недели. «Рубин» еще имеет время и возможности, чтобы укрепить состав. Однако с большой долей вероятности основной костяк команды уже собран. Каким коллектив Юрия Уткульбаева предстанет в весенней части чемпионата и кто будет возвращать Казань в Премьер-лигу – в материале «ТИ-Спорт».

Юрий Уткульбаев не стал менять коней на переправе и решил довести до конца дело, начатое Слуцким Фото: rubin-kazan.ru

Главное достижение трансферного окна – сохранение команды Слуцкого

Несмотря на полную смену в руководстве и значительные перемены в тренерском штабе, состав «Рубина» изменений в зимнее трансферное окно почти не претерпел. Юрий Уткульбаев не стал менять коней на переправе и решил довести до конца дело, начатое Леонидом Слуцким.

Еще прошлым летом экс-тренер «Рубина» имел огромный вес на футбольном рынке и запросто собрал в Казани команду уровня Премьер-лиги. Больших высот с этим составом самому Слуцкому правда добиться не удалось. Но было очевидно, что уровень этих футболистов явно выше уровня Первой лиги. Поэтому главной задачей руководства клуба этой зимой являлось даже не усиление, а сохранение нынешнего костяка команды. И сделать это Эдуарду Сафонову и Ко удалось.

В это трансферное окно «Рубин» покинули лишь центральный защитник Виктор Александров и нападающий Кирилл Моисеев. Уход ни того ни другого потерей не назовешь. Зато пополнили команду сразу трое: Александр Ломовицкий, Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев. Первый вернулся из аренды в «Химках», а двое последних прибыли в «Рубин» прямиком из чемпионата Узбекистана. Что примечательно, решения по приобретению Ашурматова и Рахмоналиева были приняты еще при старом руководстве во главе со Слуцким и Олегом Яровинским.

В четырех тренировочных матчах на турецком сборе в Белеке «Рубин» одержал четыре победы с общей разницей забитых и пропущенных – 14:3. Понятно, что самое важное у команды впереди, но положительные результаты даже в межсезонке дают свой эффект. Неудивительно, что после шести побед подряд уже никто не говорит о возможных уходах из клуба лидеров. Кажется, что «Рубин» с каждым матчем становится только сильнее. А с учетом зимних точечных усилений стал мощнее еще и на бумаге. Разберемся с этим подробнее.

Основной состав «Рубина» на весеннюю часть сезона по версии «ТИ-Спорт» Графика: Аделина Шарипова / «Татар-информ»

Голкиперы: Дюпин вне конкуренции

Перед стартом сезона «Рубин» решил поменять сменщика Юрию Дюпину: место Никиты Медведева на лавке занял Александр Беленов. Ожидаемо никаких дивидендов или изменений это не принесло – Дюпин как был первым номером, так им и остался. Беленов в этом сезоне провел на поле четыре официальных матча, в которых пропустил семь мячей.

Что касается сборов в Турции, оба голкипера сыграли по две игры. Учитывая, что во встрече с «Крыльями» место в воротах занял Дюпин, думается, что и при Уткульбаеве первый номер будет за Юрием.

Дюпин как был первым номером, так им и остался Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Защитники: ведущий Мартынович и атакующие края

После приобретения Рустама Ашурматова в распоряжении Уткульбаева на мгновение оказалось сразу пять центральных защитников. Для схемы с тремя защитниками с учетом имеющейся молодежи – вполне достаточно.

Очевидно огромнейшее влияние на оборону Александра Мартыновича. При Слуцком опытный защитник проседал и частенько оказывался вне основного состава. При Уткульбаеве 35-летний белорус является системообразующим игроком в схеме с тремя защитниками. При данной расстановке Мартынович всегда выступает центральным в тройке и, что примечательно, регулярно выходит на поле с капитанской повязкой.

За несколько турецких игр в тройке с Мартыновичем играли многие, но лучше других пока проявляют себя Егор Тесленко и Рустам Ашурматов. Кроме того, на смену им также имеются Алексей Грицаенко и Константин Нижегородов. А в крайнем матче с «Навбахором» во втором тайме вышел даже 16-летний воспитанник «Рубина» Дамир Багаутдинов.

Нет никаких проблем у команды и с латералями. Более того, при подобной схеме и с таким уровнем исполнителей края обороны становятся коронным оружием уткульбаевского «Рубина». Илья Самошников и Дмитрий Кабутов даже в первой части сезона являлись лучшими игроками лиги на своих позициях. Страшно представить, что оба будут исполнять весной, когда им уже не нужно будет так часто возвращаться назад, а простора для подключениям в атаку у них станет еще больше. К слову, накануне тот же Кабутов оформил дубль.

Дмитрий Кабутов даже в первой части сезона являлся одним из лучших игроков лиги на своей позиции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается альтернативы, не забываем, что в «Рубине» все еще числится иракский защитник Али Аднан, а также имеются такие универсалы, как Александр Ломовицкий, Артем Попов и Ленар Фаттахов. Правда самым мощным смотрится именно вариант с Самошниковым и Кабутовым.

Полузащитники: безальтернативные Дзагоев и Зотов

Как и в случае с краями обороны, в центре полузащиты у тренерского штаба имеются свои фавориты. Алан Дзагоев и Александр Зотов как являлись игроками основного состава при Слуцком, так и продолжают оставаться таковыми при Уткульбаеве. 32-летние воспитанники ЦСКА и «Спартака» во всех зимних матчах выходили в составе «импровизированной основы», цементируя в дуэте центр полузащиты.

Третьим в тройке полузащиты в четырех встречах выходили разные игроки: от Игоря Горбунова до Руслана Безрукова. Но все же оптимальным вариантом, кажется, выбор на данную позицию молодого легионера Умарали Рахмоналиева. Во-первых, 19-летний полузащитник может выгрызать и отрабатывать в обороне так, как это не могут себе позволить более опытные Дзагоев и Зотов. А во-вторых, при данной расстановке Рахмоналиев закрывает оябязательную позицию «лимитчика» (футболист 2001 года рождения и моложе).

Умарали Рахмоналиев может выгрызать и отрабатывать в обороне так, как это не могут себе позволить более опытные Дзагоев и Зотов Фото: rubin-kazan.ru

В теории ее может закрыть и Безруков, но это уже слишком атакующий вариант. Кроме того, у Уткульбаева на роль третьего центрхава имеются Марат Апшацев, Олег Иванов, Валерий Чуперка, а также до сих пор травмированные Леон Мусаев и Дарко Йевтич.

Нападающие: Лисакович и Фамейе – уровень РПЛ

Без сюрпризов и в нападении. Как говорится, хороший тренер должен уметь подстраиваться под тот материал, что у него имеется в руках. В этом плане Уткульбаев решил не изобретать велосипед, и имея двух отличных центрфорвардов Джоэля Фамейе и Виталия Лисаковича, просто перешел на схему игры с двумя нападающими.

Более чем очевидно, что эта связка будет основной на всю ближайшую весну. А может, и на следующий сезон в Премьер-лиге. По своему уровню и ганец, и белорус определенно заслуживают играть именно там. Интересно, что во всех шести матчах при Уткульбаеве Фамейе и Лисакович выходили на поле в дуэте. И в рамках 5-3-2 зимой в Белеке, и при 4-4-2 осенью в Уфе и Казани.

Альтернативный вариант при схеме 4-4-2 Графика: Аделина Шарипова / «Татар-информ»

К слову, о 4-4-2. После победного матча с «Крыльями Советов» главный тренер казанцев не исключил варианта, что «Рубин» может вернуться и к «схеме с четырьмя». По словам 53-летнего специалиста, все будет зависеть от состояния футболистов и их наличия на определенную позицию.

«5-3-2? Это один из вариантов, который будет. Если мы увидим, что это приносит плоды, мы можем остановиться как на ней, так и как в прошлом году последние две игры играть 4-4-2. Все зависит от состояния футболистов, от травм. Ребята быстро приняли принципы, которые мы провозгласили, поверили в них. Думаю, что определенные результаты видны уже сейчас», – подытожил Уткульбаев.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru