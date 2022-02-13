Конструктор «Рубин»: из кого Леонид Слуцкий соберет команду этой весной

До закрытия трансферного окна в Российской Премьер-Лиге осталось еще две недели. «Рубин» еще имеет время и возможности для того, чтобы укрепить свой состав. Однако с вероятностью в 99% процентов костяк команды уже собран. Какой команда Слуцкого будет в весенней части чемпионата – читайте в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Какой рецепт изобретет, а главное, успешно применит Леонид Слуцкий – главная интрига грядущей весны Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Рубин» пригласил молодых «лимитчиков» со скамеек московских клубов

Как и ожидалось, зимнее трансферное окно казанский клуб провел под знаком усиления глубины состава. В «Рубине» решили этой зимой не делать громких покупок и ограничились приглашением молодых лимитчиков со скамеек московских клубов. Ни Кучаев, ни Ломовицкий, ни Лисакович не провели в этом сезоне более 500 минут в чемпионате России. Еще «Рубин» подписал Марата Апшацева из «Томи», а также близок к заключению контракта еще с двумя молодыми россиянами из ФНЛ – Егором Тесленко и Михаилом Стрельником. Назвать хоть кого-то из них усилением нынешнего состава язык не поворачивается. Особняком здесь стоит разве что возвращение из аренды Сильвие Бегича, его появление в стартовом составе напрашивается.

За четыре тренировочных матча на турецком сборе в Белеке «Рубин» не одержал ни одной победы, но и ни разу не проиграл. Ругать команду за столь посредственный результат в матчах с заведомо слабыми соперниками на сборах не стоит. Все-таки сейчас важнее подготовка футболистов к весенней части чемпионата, а также реализация тренерских идей. Оценить физическую подготовку казанских футболистов мы пока не можем, зато можем взглянуть на то, какие эксперименты делает и какие тактически расстановки наигрывает в Турции Леонид Слуцкий.

Учитывая провал в первой части чемпионата, зимой напрашивались: а) усиление стартового состава; б) изменение схемы. Спешим огорчить – ни того ни другого в ближайшее время не предвидится. Более того, уход Деспотовича никто так и не компенсировал. Можно говорить, что состав «Рубина» за зиму стал потенциально даже слабее, чем был осенью. Разберемся с этим подробнее.

Юрий Дюпин Фото: rubin-kazan.ru

Голкиперы: Дюпин вне конкуренции

С голкиперами все абсолютно чисто, прозрачно и вопросов быть не может. Оба вратаря на этих сборах провели ровно по два матча: Дюпин не пропустил ни одного мяча, Медведев – шесть. Комментарии излишни.

Защитники: перебор центральных и дыра справа

После возвращения Бегича в «Рубине» на мгновение оказалось сразу шесть центральных защитников с учетом Тесленко, проходящего просмотр, и Сурикова, регулярно вызываемого из молодежки. Но, что самое главное, три легионера теперь претендуют на две позиции в центре обороны. Зная «любовь» Слуцкого к легионерам и экспериментам с позициями, есть вероятность, что Филип Уремович займет место справа в защите.

Сильвие Бегич Фото: rubin-kazan.ru

У хорвата есть опыт игры на краю обороны в составе клуба и национальной команды Хорватии. В таком случае в центре могут сыграть пара высокорослых Бегич и Тальби, слева, само собой, Самошников. На самом деле, подобная оборонительная расстановка вполне имеет право на жизнь. Ведь справа у «Рубина» самая что ни на есть дыра в виде Зотова, которую могут закрыть разве что Уремович либо тот же Самошников, в последнем матче с «Динамо» игравший как раз таки на позиции правого защитника. В общем, вариаций много, но относительно работоспособных всего две.

Филип Уремович Фото: rubin-kazan.ru

Вариант 1: Самошников, Бегич, Тальби, Уремович

Вариант 2: Ломовицкий, Бегич, Уремович, Самошников

Полузащитники: безальтернативные Ин Бом и Абильдгор

Из проверенных исполнителей, способных сыграть в центре поля, в распоряжении Слуцкого имеются всего двое – Абильдгор и Ин Бом. В идеальный день, когда оба футболиста здоровы и не дисквалифицированы, в полузащите будут выходить именно они. Третьим чуть выше на роль десятки напрашивается Кучаев, не зря же Слуцкий так старался заполучить его из ЦСКА. Однако из-за травмы на поле Константина мы пока так и не видели. Поэтому пока нельзя сказать точно, какие планы на полузащитника имеет главный тренер. Неплохой опыт игры в центре поля за первую половину сезона получил и Сеад Хакшабанович.

Константин Кучаев Фото: rubin-kazan.ru

Что касается глубины в центре полузащиты, то заменить железобетонных Абильдгора и Ин Бома могут Леон Мусаев, Михаил Костюков или Михаил Стрельник, находящийся в данный момент на просмотре. Последний, кстати, из этой тройки кажется даже самым интересным вариантом на замену. На тренировочных сборах полузащитник «Краснодара-2» проявлял себя ярко и активно.

Вариант 1 Фото: ИА «Татар-информ»

Вариант 1: Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович

Вариант 2: Абильдгор, Ин Бом, Кучаев

Нападающие: великолепные края и слабые наконечники

Фланги атаки «Рубина» можно смело считать главной угрозой в нападении. Более того, на каждый фланг имеется выбор из двух-трех футболистов, а основными крайками в команде Слуцкого являются Кварацхелия и Дрейер. Слева грузинского футболиста могут запросто заменить Сеад Хакшабанович и Ленар Фаттахов, который теперь занимается исключительно с основой. Альтернатива Дрейеру справа – Бакаев, а тот же Кучаев имеет опыт игры на двух флангах, собственно как и Лисакович.

Вариант 2 Фото: ИА «Татар-информ»

Центральные нападающие «Рубина» в первой части сезона вместе взятые забили всего 3 гола – это в два раза меньше, чем у одного только Дрейера. Однако состав форвардов в Казани значительно обновился: ушли Деспотович и Игнатьев, пришли Климов и Лисакович, остался только Онугха. Что касается сборов, то пока что лучшим бомбардиром с 3 голами является Герман. Он и принял участие во всех четырех играх. Основными вариантами на роль центрфорвардов являются Лисакович и Онугха. Первый прекрасно подойдет к комбинационному и быстрому футболу, второй – к тяжелому вязкому с большим количеством забросов.

Герман Онугха (в центре) Фото: rubin-kazan.ru

Вариант 1: Хвича, Онугха, Дрейер

Вариант 2: Хвича, Лисакович, Дрейер

На бумаге состав «Рубина» не выглядит слабым и явно способен на большее, чем борьба за выживание. Какой рецепт изобретет, а главное, успешно применит Леонид Слуцкий – главная интрига грядущей весны, за которой будет интересно понаблюдать.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru