Конструктор атак и форвард: какие селекционные задачи стоят перед «Рубином» зимой

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов вчера дал небольшое интервью телеканалу «Матч ТВ». Наставник казанцев подвел промежуточные итоги первой части сезона. Какие проблемные позиции он обозначил в «Рубине» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Один гол Даку с начала октября

После 18 туров положение «Рубина» в таблице таково, что от шестого места («Спартак») казанцев отделяет шесть очков. И от зоны стыковых матчей коллектив Рашида Рахимова не сказать, что далеко ушел. От 12 места «Рубин» отделяет 8 очков. То есть гипотетически картина для клуба может сложиться как в одну, так и другую сторону.

За последние семь туров в РПЛ игра «Рубина» в чемпионате была уж совсем печальна. Гол албанца Мирлинда Даку в матче с грозненцами был единственным для казанского клуба с начала октября. С середины октября по декабрь 2025 года «Рубин» просто разучился забивать. Казанцы при Рахимове никогда не отличались хорошим контролем мяча и большим количеством созданных моментов. Но в концовке чемпионата тенденция была такова, что зачастую Даку мог вообще не иметь моментов в матчах. А если они и были, то 1-2, не больше.

Главная проблемная зона «Рубина» на сегодняшний день – это центр полузащиты. Уже понятно, что трансфер Далера Кузяева не стал спасительным для Рашида Рахимова, и футболист не оправдал возложенных ожиданий. Кузяев за свою карьеру никогда не был выдающимся распасовщиком и плеймейкером, однако в «Рубине» все-таки от него ждали креатива в центре поля. Антон Швец, пришедший в казанский клуб в середине сентября, практически сразу порвал кресты и выбыл до конца сезона.

А что касается Йочича и Ходжи – то они будто бы остановились в своем развитии при Рашиде Рахимове. Или по крайней мере футболистам нужна какая-то перезагрузка, потому что кроме проделанного большого объема скоростной работы ничем другим на поле они не запоминаются.

«Рубину» необходим, как минимум, еще один умный центральный полузащитник с пасом. А если зимой «Локомотив» заберет к тому же Иву, а это может произойти на фоне возможного трансфера Баринова в ЦСКА, то казанцам потребуется еще и хавбек разрушительного плана.

Центр полузащиты – уязвимое место в «Рубине». Если клуб не приобретет игроков в эту зону, у команды снова могут возникнуть большие проблемы в весенней части сезона с организацией атак.

«Сиве был шестым кандидатом в списке…»

Интервью Рашида Рахимова в эфире программы «Все на Матч» было небольшим, так как его пригласили на телеканал в роли эксперта обсудить главные события выходных в европейском футболе. Впрочем, даже за короткий промежуток времени наставнику казанцев удалось высказать несколько любопытных мыслей.

Про проблемный центр полузащиты «Рубина» наша редакция в материалах писала неоднократно. Есть в казанском клубе и дефицит защитников с учетом того, что до сих пор так и не выздоровел Дениль Мальдонадо. Об этом Рашид Рахимов тоже часто упоминал на пресс-конференциях.

Но вчера от главного тренера «Рубина» прилетел небольшой камень и в адрес нападающих. Косвенной критики коснулась игра Жака Сиве. Французского нападающего брали в качестве замены Даку, и в «Рубине» рассчитывали, что форвард с солидными габаритами будет по уровню конкуренции находится рядом с албанским голеадором.

Но Сиве, по большому счету, за всю осеннюю часть сезона не показал ровным счетом ничего. Да, был гол в дебютной встрече с «Акроном», однако на этом все. Так же эффективно бороться, как Даку он не умеет. Голевого чутья у нападающего, как у албанца, нет. В паре с Даку Сиве играть не очень комфортно. Впрочем, и в связке с Шабанхаджаем он ничего не показывает.

Низкую результативность Сиве Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» объяснил не прямо, а зашел с несколько другого ракурса, как бы объяснив, что изначально приезд француза в Казань вообще не планировался. Он был лишь «шестым кандидатом» в списке.

Подобные заявления доходчиво демонстрируют, что Рашид Рахимов недоволен выступлением Сиве и зимой, вероятно, «Рубину» вновь потребуется нападающий. За Даку всегда страшно и боязно. Что будет с атакой казанцев, если вдруг албанский форвард получит тяжелую травму…