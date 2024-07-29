Конструктор «Ак Барса»: ударная тройка Барабанова и другие идеи для Гатиятуллина в Казани

На вакантное место одного из самых высокооплачиваемых игроков команды Анвар Гатиятулин решил пригласить не одного, а сразу несколько дорогих хоккеистов

Фото: hktraktor.org

Первое звено: Барабанов – Петан – Яшкин

С большой теплотой на сердце болельщики «Ак Барса» наверняка вспоминают первое звено команды в сезоне 2022/2023. Тогда в стартовой тройке казанцев «пылили» Воронков, Сафонов и Радулов. Это сочетание было гармонично подобрано Зинэтулой Билялетдиновым по ходу позапрошлого регулярного чемпионата. Воронков давал тройке агрессии и силовой борьбы на пятаке, Радулов – динамики движения и исполнительского мастерства, Сафонов был хорош на вбрасывании и созидающих действиях.

С уходом Дмитрия Воронкова в «Коламбус» первое звено «Ак Барса» в минувшем сезоне вмиг рассыпалось на части. Сафонов и Радулов на протяжении всей регулярки не могли найти для себя нового оптимального партнера по тройке. Ни с Галимовым, ни с Яшкиным, ни тем более со Свечниковым у хоккеистов не было должной химии. В конечном итоге ударная первая тройка «Ак Барса» только лишь на бумаге могла испугать соперников на льду.

В текущее межсезонье Александр Радулов покинул «Ак Барс» и ушел в «Локомотив», дабы помочь, наконец, Игорю Никитину завоевать первый в истории клуба Кубок Гагарина.

Несколько источников сообщают, что Петан едет в Казань на зарплату примерно в 65 млн рублей за сезон Фото: theahl.com

На вакантное место одного из самых высокооплачиваемых игроков команды Анвар Гатиятулин вместе с руководством «Ак Барса» решил пригласить не одного, а сразу несколько дорогих хоккеистов – канадского форварда из АХЛ Ника Петана и экс-нападающего «Сан-Хосе» Александра Барабанова.

Североамериканца боссы «Ак Барса» взяли на вооружение из-за его выступления за «Айову Уайлд» в АХЛ. В «Миннесоте» в прошлом сезоне нападающий толком задействован не был. Петан принял участие всего в шести матчах НХЛ, а вот за фарм-клуб «дикарей» отыграл более чем неплохо – 48 (15+33) очков в 59 играх. Несколькими источниками сообщается, что Петан едет в Казань на зарплату примерно в 65 млн рублей за сезон.

Что касается Александра Барабанова, то борьбу за него этим летом вело два-три клуба КХЛ. Фаворитом, естественно, был СКА, однако форвард все же предпочел выбрать «Ак Барс». Поговаривают, весомую роль в трансфере Барабанова сыграл защитник казанцев Дмитрий Юдин, который, будучи близким другом Александра, сумел уговорить его на переезд в Казань.

Борьбу за Александра Барабанова этим летом вело два-три клуба КХЛ, форвард предпочел «Ак Барс» Фото: © fhr.ru

Барабанов отправляется в столицу Татарстана в статусе главной звезды. Поэтому и зарплата хоккеиста соответствующая – около 80 млн рублей за сезон.

В тройку к Барабанову и Петану Анвар Гатиятулин с большей долей вероятности поставит Дмитрия Яшкина. Это будет логично как с точки зрения устной коммуникации на английском языке, так и с точки зрения стиля игры – как-никак все трое прекрасно знакомы с североамериканским хоккеем.

«Ак Барс» давно бы уже официально объявил о подписании Петана и Барабанова, если бы к концу июля смог избавиться от Евгения Свечникова и Вячеслава Войнова. Но пока эти хоккеисты в команде, заявить на сезон новых игроков казанцы не в силах из-за перегрузки зарплатной платежки.

Экс-форварда хабаровского «Амура» Егора Коршкова казанцы подписывали с прицелом как минимум на топ-6 нападающих Фото: © ak-bars.ru

Второе звено: Барбер – Сафонов – Коршков

Если с первым звеном в «Ак Барсе» все плюс-минус очевидно, то с прогнозированием второй тройки возникают сложности. Понятно, что экс-форварда хабаровского «Амура» Егора Коршкова казанцы подписывали с прицелом как минимум на топ-6 нападающих. Поэтому сложно представить хоккеиста в составе ниже второго звена с зарплатой в 65 млн рублей. Прошлый сезон в «Амуре» Егор Коршков провел блестяще под руководством Андрея Мартемьянова, набрав в 67 матчах 44 (15+29) очка.

Трудолюбивого и исполнительного Илью Сафонова Анвар Гатиятулин также не станет спускать в третье или четвертое звено просто потому, что интегрировать его в какое-либо из этих сочетаний будет очень сложно. Да и слабо верится, что Коршков с Сафоновым не смогут найти понимания на льду, ведь по характеру оба хоккеиста очень похожи.

По левому крайнему нападающему во втором звене «Ак Барса» есть серьезные вопросы. Еще год действующего контракта на 55 млн рублей остался у Райли Барбера. Напомним, канадец присоединился к казанской команде в прошлом сезоне, перейдя в конце осени из «Барыса».

Из игрока-открытия минувшего сезона КХЛ Райли Барбер превратился в безликого хоккеиста в «Ак Барсе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Этот трансфер оказался одним из самых провальных для «Ак Барса» за последние годы. В 28 матчах регулярки Барбер набрал скромные 11 (5+6) очков и к февралю превратился в игрока глубокого резерва. Претензий к канадцу у Зинэтулы Билялетдинова была масса: отсутствие скорости, плохое катание, наличие лишнего веса. Из игрока-открытия минувшего сезона КХЛ (благодаря выступлениям в «Барысе») Барбер превратился в серого и безликого хоккеиста в Казани.

В планах руководства «Ак Барса», конечно, избавится от канадского нападающего. Только кто его возьмет на зарплату в 55 млн рублей после такого чудовищного сезона? Поэтому все надежды боссов казанцев только на Анвара Гатиятулина. Быть может, он сумеет оживить Райли Барбера?

В заключительный месяц прошлой зимы сочетание Галиев, Семенов и Кошелев входило в топ-5 самых забивных звеньев в КХЛ Фото: vk.com/hcakbars

Третье звено: Галиев – Семенов – Кошелев

Бесспорно, лучшая тройка «Ак Барса» по сыгранности на данный момент. В заключительный месяц прошлой зимы сочетание Галиев, Семенов и Кошелев даже входило в топ-5 самых забивных звеньев в КХЛ прошлого сезона. Волею случая и судьбы Зинэтуле Билялетдинову удалось найти нужный мотор команды.

Семен Кошелев начинал прошлый сезон в составе «Металлурга». Но к середине осени стало понятно, что новому главному тренеру уральцев Андрею Разину он особо-то оказался и не нужен. В результате обмена форвард оказался в «Ак Барсе» и за 24 матча чуть было не стал главным снайпером команды, наколотив 11 шайб (лучший результат у Яшкина – 18 голов).

Изначально Кошелева наигрывали в первой тройке с Александром Радуловым. Однако уже после первого матча было очевидно, что затея поставить этих игроков вместе – так себе. Понимания на льду у хоккеистов было ноль. Зато с Семеновым и Галиевым Кошелев обрел себя. Начал регулярно забивать и отдавать результативные передачи.

Ключевой центральный форвард прошлого сезона в «Ак Барсе» Кирилл Семенов стал вторым бомбардиром команды в регулярном чемпионате – 41 (13+28) очко в 68 играх. Естественно, для руководства казанского клуба сохранение нападающего было приоритетной целью еще к середине весны. Позиция центрального форварда из года в год дефицитна в КХЛ. А таких мастеров, как Семенов, на рынке свободных агентов в лиге практически нет. В связи с этим неудивительно, что Кирилл подписал с «Ак Барсом» в этом году новое долгосрочное соглашение на повышенных условиях.

Станислав Галиев очень неубедительно провел прошлый сезон, набрав 23 очка в 61 матче Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Судьба Станислава Галиева в Казани на предстоящий сезон пока не определена. С одной стороны, «Ак Барс» хочет его сохранить. Но опять же, пока зарплатная платежка команды перегружена, казанский клуб не может подписать нападающего. Как уже было сказано ранее, команда до сих пор не заявила на сезон Петана и Барабанова, а тут еще и Галиев с новым контрактом.

Недавно форвард сообщил «Спорт-Экспрессу», что к этому часу ничего в его переговорах с «Ак Барсом» не понятно. Игрок даже не может дозвониться до руководства клуба, а его шансы остаться в Казани – примерно 60%.

Галиев очень неубедительно провел прошлый сезон, набрав 23 (7+16) очка в 61 матче. Тем не менее его химия с Семеновым и Кошелевым внушает оптимизм. Новому «Ак Барсу» Гатиятулина Станислав точно не помешает.

Легенда «Ак Барса» Артем Лукоянов отыграл в Казани более десяти сезонов и хотел задержаться еще на пару лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Четвертое звено: Дыняк – Кателевский – Терехов / Галимов – Кателевский – Дыняк

Достаточно нюансов в дилемме, останется ли на следующий сезон в «Ак Барсе» легенда клуба Артем Лукоянов. 35-летний форвард отыграл в Казани более десяти сезонов и хотел задержаться еще на пару лет в столице Татарстана, чтобы здесь и завершить свою яркую карьеру.

Но из-за определенных личных проблем хоккеиста боссы «Ак Барса» не захотели оперативно продлевать сотрудничество с опытным возрастным нападающим. В социальных сетях пресс-служба казанцев по-прежнему не объявила об уходе Лукоянова из команды, но и новости о пролонгировании соглашения с Артемом не было. История, попахивающая какой-то мистикой, учитывая, что сборы команды начинаются уже на этой неделе.

В отсутствие Лукоянова в четвертом звене формируется интересная ситуация. Очевидно, одно из мест крайнего нападающего застолбил за собой Никита Дыняк. Что при Олеге Знарке, что при Зинэтуле Билялетдинове этот форвард был одним из самых стабильных игроков в клубе.

Очевидно, одно из мест крайнего нападающего застолбил за собой Никита Дыняк Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Роль Дыняка в команде проста – выполнять много черновой работы, вести силовой хоккей у бортов, выматывать оборону соперника своей взрывной скоростью. Но по ходу прошлого сезона Никита показал, что помимо физической и беговой составляющей у него есть еще и добротный бросок.

Дмитрий Кателевский этой весной стал обладателем Кубка Петрова в составе альметьевского «Нефтяника» (фарм-клуб «Ак Барса»). К первой команде молодой форвард привлекался еще во времена Дмитрия Квартальнова и даже забивал в плей-офф сезона 2021/2022. В позапрошлом сезоне на форварда из-за травмы не особо мог рассчитывать Билялетдинов. Зато прошедший регулярный чемпионат Кателевский провел потрясающе – 68 матчей и 17 (7+10) очков.

Место второго крайнего нападающего в четвертом звене «Ак Барса» к началу сборов тоже известно. Да, есть Артем Галимов, который в прошлом году продлил соглашение с казанцами на два сезона. Однако статистика форварда в 51 матче минувшей регулярки бросает в печаль – 11 (5+6) очков. В последние сезоны Галимов был одним из главных разочарований среди молодых нападающих. Некогда самый талантливый форвард своего года за несколько лет в «Ак Барсе» скатился в сторону посредственного игрока.

В этом плане будет, например, неудивительно, если свой шанс получит 22-летний нападающий Семен Терехов. Этот форвард, как и Кателевский, стал обладателем в прошлом сезоне Кубка Петрова в составе «Нефтяника». По ходу прошедшей регулярки игрок привлекался к матчам за «Ак Барс». Но посчитать их можно по пальцам двух рук. Возможно, при Гатиятулине у Терехова будет намного больше времени в первой команде.