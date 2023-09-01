Конструктор «Ак Барс»: как Билялетдинов соберет звездный пазл в битве за Кубок Гагарина

16-й по счету сезон КХЛ стартует сегодня в Москве

Фото: ak-bars.ru

Состав сформирован. Под вопросом лишь три позиции

В межсезонье тренерский штаб казанцев поначалу был весьма предсказуем. В первой тройке нападения по-прежнему выставляли Александра Радулова и Илью Сафонова, а вот на место отбывшего Дмитрия Воронкова внедрили новичка Дамира Жафярова. В таком виде первая тройка наигрывалась сначала в Альметьевске, а потом на протяжении почти всего Кубка TANECO. Однажды Жафяров и Сафонов сыграли в тройке с Быковым, но и то скорее ради эксперимента. Дмитрий Юдин и Даниил Журавлев железно занимают место первой пары защитников.

Однако когда дело не пошло, Жафярова либо пробовали с Евгением Свечниковым и Сафоновым, либо опускали в третье звено, а то и вовсе выводили из состава. В таком сочетании, например, новички сыграли в матче против «Лады» в Челябинске.

Альтернативное первое звено составили два новичка по краям с Сафоновым в центре

Никаких сюрпризов не произошло и в построении второй тройки нападения. В тренерском штабе «Ак Барса» не стали изобретать велосипед и просто воссоздали некогда лучшую тройку в КХЛ, бывшую в огне на протяжении двух сезонов в московском «Динамо». Тройка Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев – Дмитрий Яшкин по ходу летней подготовки показала себя ожидаемо мощно. Правда, и здесь не обошлось без слабого звена. Кагарлицкий явно выпадал из общей картины, но об этом ниже.

Никита Евсеев и Вячеслав Войнов здесь также застолбили свои места, хотя изредка Евсеева мог подменить Даниил Журавлев.

Кагарлицкий прочно застолбил за собой место во второй тройке нападения, несмотря на ужасающую личную статистику

Пожалуй, самым любопытным местом в составе «Ак Барса» стало третье звено, которое, на первый взгляд, имеет четкие очертания. Но в дальнейшем оно обязательно потерпит видоизменения, и Билялетдинов с помощниками уже пробовали над ним поэкспериментировать. Тройка Станислав Галиев – Кирилл Семенов – Кирилл Петров выглядела просто шикарно на казанском предсезонном турнире. Петров классно перехватывал шайбы и убегал в атаку, раздавая отличные передачи на Галиева и Семенова. Последний тоже выстрелил несколькими суперпрорывами, а Стас вернулся из отпуска в свой офис и расчехлил клюшку.

Правда, в Челябинске это сочетание уже не казалось таким интересным. Стал пропадать со льда Петров, следовательно, и Семенов потерял свои моменты. Так что в конечном итоге Петров оказался за бортом, а его место занял пока ищущий себя Жафяров. Следует признать, что лучшую игру на обоих турнирах Дамир провел именно в этом сочетании, хотя шайбами также не отметился. Кирилл Адамчук и Никита Лямкин стабильно получают места в этом звене.

Место Петрова по-прежнему под вопросом. Тем более что лучший свой матч Жафяров провел именно в третьей тройке нападения

Четвертая тройка нападения держалась без изменений большую часть летней подготовки. Артем Лукоянов, Дмитрий Кателевский и Никита Дыняк стали отличным «таранным» орудием «Ак Барса». Но следует отметить, что Дыняк в этом сочетании чувствует себя максимально комфортно, что позволяет ему раскрываться заново в каждом новом матче. У него 4 (3+1) очка в 8 матчах, что является отличным показателем для хоккеиста низшего звена.

В пару к Кристиану Хенкелю сюда периодически опускался Никита Евсеев, застолбили здесь свои позиции.

Кагарлицкий – самый неэффективный форвард, у Петрова лучшая предсезонка

В своем разборе звеньев мы не случайно остановились на фигурах Жафярова и Кагарлицкого. Если первый пока так и не обрел постоянных партнеров по нападению, то у второго, судя по всему, огромный кредит доверия от тренерского штаба. Кагарлицкий провел все девять игр предсезонки в топ-6 и не терял этих позиций, несмотря на свою результативность.

С другой стороны, есть Дамир Жафяров, у которого голы хоть пока тоже не идут, но он постоянно тасуется или выключается из состава. На наш взгляд, это несправедливое распределение ролей для нападающих. Давайте взглянем на персональную статистику всех нападающих «Ак Барса» в предсезонной подготовке.

В материале с разбором итогов Кубка губернатора Челябинской области мы уже упоминали, что Дмитрий Кагарлицкий так и не проснулся даже не фоне таких сильных партнеров по тройке, как Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев. На челябинском турнире 9-й номер «Ак Барса» набрал ровно 0 очков.

Как видим, проблема куда глубже. Дмитрий – самый неэффективный нападающий в составе «Ак Барса» не только в топ-6, но и вообще среди участвовавших форвардов в предсезонке. Хуже выступил только Артем Галимов. Но и провел он всего 3 неполных матча после травмы против 9 игр у Кагарлицкого. У Дмитрия всего 1 гол во всех проведенных играх. Столько же у сосланного Максима Марушева за 2 игры. Дамир Жафяров же при этом сыграл в 8 матчах, набрав 5 (4+1) очков, играя с разными партнерами по звену.

Кирилл Петров сыграл 8 матчей, собрав 4 ассистентских очка и не забросив ни одной шайбы Фото: ak-bars.ru

Еще один хоккеист, чье место держится под вопросом, – Петров. Кирилл сыграл 8 матчей, собрав 4 ассистентских очка и не забросив ни одной шайбы.

Зато у его партнера – центрфорварда Кирилла Семенова выдалась сверхудачная предсезонка. Нападающий очень активен и заслуженно делит четвертое бомбардирское место вместе с Яшкиным, у которого 7 (5+2) очков в 8 играх лета.

Вообще же особо высокой результативностью похвастать в этой сборке могут лишь три хоккеиста «Ак Барса» – более одного очка в среднем за игру набирали только Станислав Галиев, Вадим Шипачев и Александр Радулов. Не густо.

Дмитрий Юдин оказался самым полезным хоккеистом во всем составе «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Юдин – лучший среди защитников, Войнов – единственный «минусовой»

Если разбирать оборонительную линию, то здесь с огромным отрывом на фоне остальных выделяется уже почти ветеран команды Дмитрий Юдин, который не только забросил больше всех среди защитников (и больше большинства нападающих) – у него 4 (3+1) очка, но и оказался самым полезным хоккеистом во всем (!) составе «Ак Барса». Полезность «+8» – великолепный показатель для любого игрока обороны в КХЛ. И если так будет продолжаться по сезону, то, кажется, мы нашли того самого лидера оборонительной линии команды.

По набранным очкам в целом же первенство держит Вячеслав Войнов, у которого 6 (1+5) очков в 9 матчах. Однако именно он является единственным защитником с «минусом» по показателю полезности, пусть и не катастрофическим «-1».

Вторым по результативности среди защитников неожиданно стал Никита Евсеев, отыгравший только 7 матчей, да и айстайм имеющий не такой внушительный. Отлично для защитника четвертой пары обороны отыграл предсезонку Кристиан Хенкель. У него приятные «+6» показателя полезности (второй в команде) и 1 ассистентский балл.

Уверенности за вратарскую линию не прибавилось

Отдельного упоминания, конечно же, заслуживает вратарская линия. По итогам полутора месяцев предсезонной подготовки можно сказать только одно – с прошлого сезона ничего не поменялось. Ни Тимур Билялов, ни Амир Мифтахов не показали себя как голкиперы, готовые решать судьбы матчей. А самое приятное впечатление оставил Артур Ахтямов, отыгравший финальный матч на домашнем Кубке TANECO с «Трактором». У него 2 пропущенные шайбы в решающем матче с самым серьезным соперником межсезонья. Еще 2 пропущенных гола у Артура в матче с «Локомотивом» и выигранная буллитная серия. Однако после этого хоккеист все-таки был сослан в «Нефтяник».

Вратари «Ак Барса» не показали себя как голкиперы, готовые решать судьбы матчей Фото: ak-bars.ru

Что касается основных голкиперов, то Билялов за три проведенных матча больше двух за игру не пропускал: 2 пропущенных с «Барысом», 2 – с «Ладой» и столько же с заключительной игре с «Металлургом».

Куда плачевнее ситуация у Мифтахова. Отстояв «сухарь» в Альметьевске, он принялся набирать «трешки». У Амира 3 шайбы в контрольном матче с «Ладой», 3 – с «Трактором» в Казани, и еще 3 в матче с ними же в Челябинске.

Графика: Аделина Шарипова / «Татар-информ»