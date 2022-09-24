«Конструктивная и ответственная сила»: Песошин поздравил татарстанцев с Днем профсоюзов

Представляя и защищая права и интересы трудящихся, являясь связующим звеном между трудовыми коллективами, работодателями и органами государственной власти Республики Татарстан, профсоюзы остаются конструктивной и ответственной силой, имеющей большое влияние на принятие важнейших решений, затрагивающих интересы трудящихся республики. С такими словами обратился Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в поздравлении жителям республики с Днем профсоюзов.

«Благодаря активной позиции, профессиональной компетентности, упорству в достижении целей профсоюзные организации всегда вызывали уважение как трудовых коллективов, так и сторон социального партнерства.

Профессиональные союзы продолжают активно выступать за защиту прав работников в рамках системы социального партнерства, которая в республике, в том числе благодаря профсоюзам, стала одной из ключевых в социально-трудовой сфере.

Уверен, что ваша взвешенная позиция, системная работа и в дальнейшем будут способствовать повышению качества жизни граждан нашей республики», — говорится в тексте поздравления.