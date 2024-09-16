«Конструктив»: в Татарстане обсудят главные вопросы из сферы безопасности

В 2024 году форум «Конструктив» впервые пройдет в нескольких городах республики: Казани, Набережных Челнах и Чистополе. Форум стартует 30 сентября и продолжится до 4 октября.

Как сообщают организаторы, участником форума может стать каждый желающий, регистрация проходит на сайте и продлится до 28 сентября.

«Слоган форума – “Конструктивно о важном”. Это площадка, на которой участники вместе с экспертами и специалистами из разных регионов России в интерактивных форматах обсудят вопросы информационной, психологической и идеологической безопасности. Развивающая программа форума включит в себя общие открытие программы для всех желающих, а также специализированные программы для специалистов из сферы молодежной политики, из сферы образования и сферы культуры, тренинговую программу для помощников руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан», - отметила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

Традиционно в рамках форума общественные и молодежные помощники разработают авторские мероприятия в сфере профилактики экстремизма и идеологии терроризма с их дальнейшей реализацией. Помимо этого, на форуме пройдет открытая вечерняя программа в кофейнях Казани на трендовые темы из сферы психологии.

Форум «Конструктив» пройдет в очном и дистанционном формате, что позволит участникам из разных уголков страны и республики присоединиться к программе. Программу очного формата можно будет посетить по предварительной регистрации, более подробная информация на сайте. К онлайн формату можно будет присоединиться в сообществе ВКонтакте «Мы — это мир», где пройдут прямые трансляции с развивающих программ.

По завершению форума все участники получают сертификат о прохождении курсов.

Форум реализуется Академией творческой молодежи Республики Татарстан при поддержке Минмолодежи Татарстана и Аппарата антитеррористической комиссии в РТ.

В 2023 году форум «Конструктив» прошел на 4-х площадках, в рамках которых были организованы лектории, тренинги, хакатон и мастер-классы по информационной, психологической и идеологической безопасности. За 50 часов программы было проведено 25 встреч, лекций и выступлений с участием 39 федеральных и региональных спикеров и экспертов. Программу форума посетило более 800 участников, из которых 421 присутствовали в очном формате, а 450 — в онлайн-формате. Общее число заявок, поступивших на участие в форуме в 2023 году, составило более 1900. По итогу работы площадки для помощников руководителя аппарата АТК в РТ были разработаны авторские лекции по профилактике экстремизма и идеологии терроризма, а на специализированной площадке для подростков была создана серия познавательных видеороликов (VK-клипов) и информативных карточек, посвященных цифровой гигиене.

фото: организаторы форума «Конструктив»