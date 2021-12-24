Конституционный суд Татарстана прекратит работу в июле 2022 года

Конституционный суд Татарстана прекратит свою работу летом следующего года. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин на 28-м заседании парламента республики.

«Конституционный суд Татарстана как работал, так и продолжает успешно работать по внесенным до принятия федерального закона запросам и обращениям граждан. Это где-то до июля 2022 года», – рассказал докладчик, представляя изменения в регламент Госсовета РТ.

Ягудин пояснил, что регламент меняется в связи с изменениями, внесенными в законодательство России и Татарстана. В частности,они связаны с принятием федерального конституционного закона от 8 декабря 2020 года. В соответствии с этим законом, который вступил в силу 19 декабря прошлого года, конституционные (уставные) суды субъектов РФ не принимают новые дела к производству, а новые судьи таких судов не назначаются. До 1 января 2023 года конституционные суды подлежат упразднению.

«В связи с этим из регламента предлагается исключить главу 20, предусматривающую порядок избрания судей Конституционного суда РТ, а также внести изменения, предусматривающие порядок обращения Государственного Совета, его комитетов и депутатов в Конституционный суд республики», – отметил парламентарий.