Конституционный суд Татарстана ликвидируют в декабре 2022 года

Конституционный суд Татарстана будет упразднен 31 декабря этого года, а полномочия судей прекратятся 30 декабря. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 36-м заседании Госсовета республики.

«После прекращения полномочий судей Конституционного суда они считаются удаленными в отставку. За судьями сохраняются все гарантии, в том числе материальные и социальные. Государственным служащим аппарата Конституционного суда Татарстана, уволенным с госслужбы, также обеспечиваются гарантии», – рассказал председатель Комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

Он отметил, что по федеральному законодательству конституционные (уставные) суды регионов России упраздняются до 1 января 2023 года. В связи с этим предусматривается создание Кабинетом Министров республики ликвидационной комиссии по упразднению Конституционного суда как юридического лица.

По словам Ягудина, российские регионы могут создать конституционные (уставные) советы, действующие при законодательных органах власти. Их главной функцией станет рассмотрение законов, подзаконных и нормативно-правовых актов, принятых в субъекте.

«Были времена, когда Конституционного суда не было в республике, и нормально жили. Федерация, видимо, считает, что и дальше можно жить», – подчеркнул депутат.

Он уточнил, что в случае возникновения конституционных судебных споров, разногласий между органами государственной власти республики, вопросы будут решаться Конституционным судом России в Санкт-Петербурге. «Но споры могут решаться и судами общей юрисдикции или Арбитражным судом республики», – пояснил Ягудин.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин добавил, что в настоящее время Татарстан выполняет требования федерального закона – упраздняет Конституционный суд. При этом разрабатывается закон о конституционном совете в республике.

«Но у него полномочий судебного органа не будет. Это будет консультативный орган. Мы поработаем и к концу этого года или в начале следующего окончательное решение примем», – заявил глава парламента.