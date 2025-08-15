Конституционный Суд обязал предоставлять жилье детям-сиротам даже при наличии ипотеки

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец сообщила о важном изменении в защите прав детей-сирот на получение жилья, гарантированного государством. Поводом стало постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2025 года № 30-П, в котором были проверены положения федеральных законов, регулирующих социальную защиту детей-сирот и порядок их жилищного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Суд рассмотрел ситуацию, когда дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей приобретают жилье с использованием ипотечного кредита, обязательства по которому еще не погашены. Было установлено, что такие обстоятельства не могут учитываться как достаточное обеспечение жильем и не являются основанием для отказа в предоставлении дополнительного благоустроенного жилья.

Конституционный Суд подтвердил законность норм, которые запрещают исключать таких граждан из числа лиц, имеющих право на обеспечение жильем, и аннулировать выданные ранее сертификаты на единовременные выплаты из бюджета субъекта РФ – даже в случае приобретения жилья по ипотеке.

Отдельно было отмечено, что при оценке жилищной обеспеченности детей-сирот недопустимо учитывать лишь наличие долей в праве собственности – в том числе если жилье было куплено с использованием материнского капитала или других дополнительных средств. Это позволит избежать ситуаций, когда формально у человека есть жилье, но фактически он нуждается в государственной поддержке.

В постановлении подчеркивается обязанность государства предоставлять жилье детям-сиротам, даже если у них есть ипотечные кредиты или иные формы софинансирования, а также необходимость строгого соблюдения норм жилищного законодательства.

Полный текст постановления доступен на официальном ресурсе.